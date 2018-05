In giro con l’ascia: marocchino arrestato ad Avezzano  

AVEZZANO. Nella serata di ieri, personale del Commissariato di Avezzano ha arrestato un 28enne, di nazionalita' marocchina, con precedenti penali per reati contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti, per porto abusivo di arma e tentato omicidio.

In particolare, nelle prime ore della sera giungeva al "113" una segnalazione di un cittadino straniero che circolava nei pressi di Piazza Risorgimento impugnando un'ascia. Le ricerche immediatamente avviate dal personale del predetto Ufficio, impegnato in un servizio straordinario del controllo del territorio, permettevano, anche a seguito della descrizione resa da alcuni testimoni, di individuare e fermare l'uomo nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

La perquisizione personale effettuata consentiva di rinvenire la scure nella parte posteriore della cintura, occultata dai vestiti. Alla richiesta di spiegazioni circa il possesso ingiustificato della predetta arma impropria, il giovane dichiarava di essere alla ricerca di un suo connazionale, che qualche giorno prima lo aveva picchiato senza motivo. L'arma veniva sequestrata e lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, su disposizione del magistrato di turno, veniva tradotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, che verra' celebrata nei prossimi giorni.