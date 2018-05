Estate Musicale Frentana, 35 eventi per 47° edizione

LANCIANO. Sarà il concerto che celebra il bicentenario della morte del musicista e compositore Fedele Fenaroli ad aprire il primo giugno a Lanciano la 47/a Estate Musicale Frentana, forte di 35 eventi fino a dicembre. Per l'occasione nella Basilica della Madonna del Ponte, alle 18, si esibirà l'Orchestra Sinfonica Abruzzese e la Corale Fenaroli, dirette dal maestro Pasquale Veleno. La stagione concertistica dell'Efm, a cui parteciperanno oltre 400 allievi, è stata presenta oggi dal direttore artistico Donato Renzetti, dal sovrintendente artistico Omar Crocetti, dal sindaco di Lanciano Mario Pupillo con l'assessore alla Cultura Marusca Miscia. "Questa stagione è una delle più belle di sempre, musicalmente parlando" ha commentato Renzetti.



Tra gli eventi l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile che sarà diretta da Massimo Caldi, Simone Genuini e dallo stesso Renzetti, il quale sarà anche docente d'eccezione di un nuovo corso dedicato alla direzione d'orchestra. E poi concerti della Sinfonica giovanile a Ortona (Chieti) e a San Giovanni in Venere a Fossacesia (Chieti). Oltre a master class e corsi di perfezionamento strumentale, in calendario anche la settimana di Santa Cecilia, dedicata alle scuole, la musica gospel internazionale per il concerto di Santo Stefano, il concerto di Capodanno, tradizionalmente tenuto il 2 gennaio del nuovo anno, nel quale si esibiranno la Sinfonica giovanile internazionale e la Sinfonica Abruzzese.