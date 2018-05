Coop Leonardo: lavoratori senza stipendio da quattro mesi, fallisce conciliazione

ABRUZZO. Nella giornata di ieri c’è stato in Prefettura il tentativo di conciliazione a seguito della proclamazione dello Stato di Agitazione dei lavoratori della Cooperativa Sociale Leonardo, che svolge servizi socio educativi assistenziali nell'ambito di competenza della Comunità Montana Sirentina.

Il tentativo si è concluso, però, con esito negativo.

Nel corso della riunione, a cui la Regione Abruzzo ha deciso di non partecipare è emerso che la problematica complessiva è riconducibile ai mancati trasferimenti dei Fondi Regionali e Nazionali per le Politiche Sociali finalizzati al sostegno delle attività socio-assistenziali tant’è che la stessa Comunità Montana Sirentina ha dichiarato che, a causa dei mancati trasferimenti delle risorse da parte della Regione Abruzzo, la stessa Comunità Montana viene a trovarsi nella oggettiva difficoltà di adempiere al pagamento dei servizi svolti dalla Cooperativa Sociale Leonardo, la quale vanterebbe un credito, a detta della stessa Cooperativa, di oltre 500.000 euro.

La situazione si ripercuote inevitabilmente sui 30 lavoratori della Cooperativa Sociale, che non percepiscono lo stipendio da gennaio 2018.

«Nonostante tutto», spiegano dalla Fp Cgil Provincia dell'Aquila, Francesco Marrelli e Anthony Pasqualone, «le maestranze, hanno continuato ad assicurare con costanza, grande senso di responsabilità e con enormi sacrifici, soprattutto economici, la continuità dei servizi definiti nel piano, anticipando le spese necessarie per gli spostamenti nei paesi del comprensorio di riferimento che si presenta, tra l’altro, di non facile accessibilità, soprattutto nei mesi invernali. Tutto ciò per non penalizzare gli utenti finali che hanno il diritto di vedersi garantita una prestazione essenziale per la cura e la salvaguardia della vita».

La stessa Regione Abruzzo deve ancora ricevere dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza relativa all’anno 2017 una quota di circa 10 milioni di euro che dovevano essere ripartiti per tutti gli enti d’ambito regionali, i quali hanno già svolto i servizi alla persona, con un ulteriore incertezza rispetto ai fondi relativi all’annualità 2018 dei quali non si hanno notizie.