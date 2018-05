Corruzione, frode processuale e falso: 10 arresti ad Avezzano

AVEZZANO. Dieci ordini di custodia cautelare emessi dal Gip del Tribunale di Avezzano (L'Aquila) sono in corso d'esecuzione dalle prime ore dell'alba ad opera dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila, nei confronti di altrettanti soggetti responsabili a vario titolo di frode processuale, corruzione, falsità materiale ed ideologica commessa da pubblici ufficiali in atto pubblico, frode assicurativa, truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento.

Le indagini delle fiamme gialle avrebbero portato alla scoperta di un "emporio" per certificati falsi finalizzati ad ottenere pensioni, permessi lavorativi che vede coinvolti tra gli altri noti politici, medici, imprenditori.







DENTRO CARABINIERI POLIZIOTTI E FINANZIERI

Si tratta di 3 custodie cautelari in carcere e 7 ai domiciliari.

I fatti contestati si riferiscono alla attività di un medico avezzanese del CIM (centro di igiene mentale) il quale avrebbe rilasciato certificazioni attestanti false patologie in favore di una ventina di persone che le avrebbero utilizzate per fini pensionistici, assenze dal lavoro e fruizione di misure alternative o sostitutive alla detenzione.

Tra i destinatari delle misure anche l’ex brigadiere dei carabinieri in congedo dal 22 novembre 2016 Giuseppe Agostinacchio (ritenuto responsabile di corruzione, per aver elargito una somma di danaro in cambio di certificazione medica di comodo).

Anche l’appuntato scelto dei carabinieri di Collarmele già in congedo dal 30 giugno 2017 Carmine Macerola che invece è ritenuto responsabile di favoreggiamento personale per aver individuato una microspia nell'ufficio del medico indagato dandogliene notizia.

Tra gli altri indagati (in totale 18) anche un agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso Casa Circondariale di Avezzano agli arresti domiciliari.

Risulta indagato in stato anche un luogotenente della guardia di finanza in servizio presso il Comando Generale.

L’indagine è stata affidata dalla procura di Avezzano alla guardia di finanza.