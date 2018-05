Alzheimer, nuova apertura centro diurno ‘Il nodo’

CASACANDITELLA. E’ operativo a Casacanditella, in Via Pagliara 24 (ex scuola materna), località Semivicoli, il Centro Diurno ”Il Nodo” promosso dall’Associazione “Il Nodo” Onlus e supportato dall’Amministrazione Comunale di Casacanditella.



Il Centro Diurno “il Nodo” è una struttura semiresidenziale dedicata a pazienti con Demenza e Alzheimer. La mission è sia quella di aiutare, sostenere e affiancare la persona nelle attività che non riesce più a compiere autonomamente, affinché vengano stimolate le proprie potenzialità, sia quella di aiutare le famiglie nell’assistenza quotidiana e continuativa dell’anziano.

Inoltre è garantito un servizio di trasporto da e per il Centro Diurno in tutta la provincia di Chieti, in modo da alleggerire le famiglie il più possibile e far sentire la persona come a casa.



Nello specifico, le attività messe in atto sono: stimolazione cognitiva, musicoterapia, teatroterapia, attività socio assistenziali, laboratori, ginnastica dolce, gite, sostegno psicologico e sociale ai pazienti e ai loro familiari e, in più, è previsto un servizio di ascolto per le famiglie che hanno in carico la persona e per loro saranno organizzati gruppi di mutuo aiuto e convegni per la gestione del soggetto affetto da demenza.



Tutto questo viene messo in atto da un’equipe multidisciplinare qualificata e composta da: assistente sociale-coordinatore, psicologi, operatori socio sanitari, terapisti occupazionali e altre figure specializzate che affiancano l’utente e i familiari.

In questi giorni stiamo stipulando delle convenzioni con buona parte dei comuni della Provincia di Chieti, per permettere ai cittadini di tutto il territorio di poter usufruire del nostro servizio a tariffe molto vantaggiose.

Inoltre, attraverso un lavoro di rete con le altre realtà associative e imprenditoriali presenti sul territorio, come l’AMAA (Associazione Malati Alzheimer Abruzzo) che in collaborazione con Il Nodo Onlus, organizzeranno sedute specialistiche di stimolazione cognitiva, convegni e incontri di sensibilizzazione su una patologia come l’Alzheimer, che purtroppo è in forte crescita.