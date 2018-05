Ribasso del 50% per appalto pulizie progetto Case e Map

L'AQUILA. Ancora problemi con il servizio di pulizia del progetto Case-Map.

Ritorna sull’argomento Lelio De Santis, capogruppo al consiglio comunale dell'Aquila di Cambiare insieme - Idv, che denuncia lo «sfruttamento dei 28 addetti», ed il possibile peggioramento della situazione.

L’appalto del servizio di pulizia del progetto Case infatti è stato affidato con un ribasso del 50 %.

Il progetto Case è il mega insediamento di circa 4500 alloggi prefabbricati antisismici costruito in 19 aree dell'Aquila dopo il terremoto per dare un tetto a circa 20mila sfollati.

«Nonostante il parere della relativa commissione consiliare, che si è occupata del problema, viene aggiudicata la gara per il servizio di pulizie alla ditta Cooper.Pul. di Salerno con un ribasso di circa il 50%, per un importo complessivo che evidentemente non sarà sufficiente nemmeno a pagare gli stipendi del personale - continua nella nota de Santis -. Bisogna ricordare che l'attuale ditta, consorzio Seamon, aveva avuto l'affidamento con un ribasso di circa il 41%, e non è stata in grado di onorare gli impegni contrattuali, tanto è che il Comune si sta sostituendo ad essa nel pagamento delle mensilità, con tutti i problemi ed i ritardi conseguenti».

De Santis spiega che ad oggi, i 28 dipendenti ancora non riscuotono la mensilità del mese di aprile.

«E' facile immaginare che succederà con il ribasso del 50%, nonostante le certificazioni e le assicurazioni della ditta: il personale vivrà una situazione di incertezza e sarà sfruttato, il servizio risulterà inadeguato, gli inquilini protesteranno e continueranno a non pagare il canone di compartecipazione relativo al servizio e l'indebitamento aumenterà».