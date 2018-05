Il buco nella diga, i moli ed il tubo di un chilometro per aiutare il depuratore

PESCARA. La presentazione del progetto di costruzione dei nuovi moli guardiani del Porto di Pescara ed il successivo sopralluogo sul cantiere per il taglio della diga foranea sono stati l'occasione per il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, per fare il punto della situazione sulle opere in esecuzione e su quelle che andranno a concretizzarsi nei prossimi mesi.

«Non solo sono da tempo disponibili 31 milioni di euro per i due nuovi moli guardiani per i quali il bando di gara sara' pubblicato entro il mese di agosto - ha confermato D'Alfonso - ma e' stata anche contrattualizzata la messa in esercizio della barriera di soffolta. Inoltre, a breve, partira' il bando di gara internazionale per il collegamento navale con la costa croata, l'altra sponda dell'Adriatico. Nel frattempo - ha proseguito - si sta lavorando al taglio della diga foranea, che oggi possiamo finalmente definire forata. Un'opera finanziata con fondi regionali, che restituisce al mare una quota di fatica per il dragaggio del porto».

Secondo D'Alfonso «l'allungamento dei moli guardiani, oggetto di idonea progettazione e di idonea copertura finanziaria, e' l'ennesima riprova del fatto che mai come adesso la Regione Abruzzo si e' fatta carico di fronteggiare i problemi delle citta' abruzzesi ed in particolare delle criticita' di una grande infrastruttura come il porto di Pescara».

All'incontro con la stampa, oltre al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, erano presenti anche il Comandante dell'Autorita' Marittima Donato De Carolis, il commissario dell'Arap, Giampiero Leombroni, i rappresentanti dell'impresa che sta eseguendo i lavori ed Enrico Bentivoglio, dirigente del Provveditorato alle Opere pubbliche nonche' direttore dei lavori.

Il presidente della Giunta ha anche ricordato come lo stesso impegno e la stessa attenzione avuta per Pescara il Governo regionale l'ha riservata anche ai porti di Ortona, Vasto e Giulianova.

«Questa operazione - ha spiegato - consentira' alla qualita' dell'acqua di essere lavata dall'andirivieni delle onde del mare. Insomma, il mare si fa carico di pulire se stesso. Adesso - ha continuato - con i moli guardiani nuovi, dobbiamo elevare alla massima potenza la sicurezza degli operatori che fanno economia del mare. Riguardo alla tempistica della gara d'appalto e all'esercizio di cantiere, prevedo 24-30 mesi ma se anche fossero 31 mi auguro non rappresenti un problema, considerando la complessita' della progettazione e delle procedure da seguire. Infine, abbiamo anche risolto - ha concluso D'Alfonso - lo spinoso problema dei trabocchisti che potranno e si dovranno spostare. Mi risulta che lo faranno consensualmente e non e' cosa da poco».

Le opere sono necessarie per porre rimedio ai clamorosi errori progettuali che hanno dato vita all'attuale assetto portuale con iter avviato negli anni '80 e terminato nel 2005.

Nella conferenza si è anche parlato di un tubo da costruire sotto uno dei due moli per convogliare dentro le acque bianche in modo da non scaricarle più in mare direttamente e salvare comunque il depuratore per non sovraccaricarlo.

La soluzione del tubo è parsa però ancora una idea da valutare nel dettaglio e ancora al livello di ipotesi. Su questo aspetto si è espresso anche il sindaco Alessandrini che è sembrato d’accordo e a conoscenza della cosa: «del resto si tratta solo di acqua caduta dal cielo», ha detto.

L’acqua così raccolta sarebbe portata ben oltre la diga forata e non influirebbe sulla qualità delle acque di balneazione.

Il punto è che al momento acque bianche e acque nere vengono mischiate e tutte arrivano al depuratore.