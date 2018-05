Filippone, da poco promosso era stimato nell’azienda in cui lavorava

CHIETI. Fausto Filippone, rimarrà per sempre l’uomo che gettò la figlia dal viadotto e che rimase appeso alla rete di protezione esterna per oltre sette ore tenendo sotto scacco le forze dell’ordine.

La storia, però, si scriverà anche nelle prossime ore quando si riuscirà a ricostruire la dinamica della tragica morte della moglie, Maria Angrilli, volata dal balcone del secondo piano di una palazzina a Chieti.

Si tratta di omicidio o suicidio magari durante una lite familiare?

Si cerca di tracciare anche un profilo dell’uomo che intorno alle 13 è stato avvistato mentre parcheggiava l’auto sulla A14 al chilometro 390, sul viadotto tra Francavilla e Torrevecchia Teatina.

Filippone lavorava alla Brioni spa di Penne, era un dirigente stimato e la sua carriera era in salita avendo ricevuto da poco anche una promozione.

La stessa ditta lo conferma e si stringe attonita nel dolore.

«Da anni impiegato nell'azienda», dicono dall’aziena, «Filippone è stato protagonista di un percorso di crescita professionale continuo, conquistando la stima e l'affetto di dirigenti e collaboratori. Il suo lavoro, svolto sempre con grande professionalità, ne aveva determinato recenti positivi sviluppi di carriera. Di fronte a tale tragedia, l'azienda e i suoi dipendenti si chiudono in un rispettoso silenzio».

La tragedia però è ancora tutta da comprendere nelle motivazioni scatenanti ma sarà impossibile da condividere se non con un vero e proprio momento di follia che forse ha appannato la mente dell’uomo fino alla fine.

Drammatici gli ultimi secondi di vita, dopo sette ore passate sotto pressione tra momenti di tranquillità e di ira, di disperazione e di sprazzi di lucidità in cui ha chiesto scusa a tutti ma è rimasto fermo e irremovibile nonostante i tentativi dei negoziatori dei carabinieri.

E prima di lanciarsi i vigili del fuoco hanno tentato di gonfiare un materasso per cercare di salvare la vita a Filippone ma lui ha prima urlato di non farlo e nel giro di una manciata di secondi prima si è voltato ancora una volta a guardare giù cosa succedeva 40 metri più sotto e poi ha spiccato un salto nel vuoto. Non si è limitato a lasciarsi cadere ma sembra proprio essersi lanciato a dimostrazione che fino all’ultimo ha deciso cosa fare, senza mai arrendersi.

Poi un tonfo sordo.

Una tragedia che ha tenuto in tanti col fiato sospeso per tutto il giorno è che è iniziata attorno alle 13, quando sono arrivate le prime segnalazioni da parte degli automobilisti che vedevano l'uomo che aveva scavalcato la barriera protettiva, sul viadotto Alento, al km 390 dell'autostrada, tra i caselli di Pescara Ovest-Chieti e Pescara Sud - Francavilla. Iniziano subito a circolare le prime informazioni, relative in particolare alla ragazzina. In un primo momento non si capisce se è viva o se morta, perché l'uomo impedisce ai soccorritori di avvicinarsi. Poi la corsa verso la zona in cui si sta consumando la tragedia. Un'area di campagna, al di sotto dell'autostrada, piuttosto impervia.

Chiusa dalle forze dell'ordine la strada principale che passa sotto al viadotto, il punto in questione è raggiungibile attraverso sterrati pieni di fango, che perfino un suv ha difficoltà ad affrontare.

Dal fondo della vallata è possibile vedere l'uomo appeso al viadotto, a circa 40 metri di altezza: con le mani afferra una rete mentre i piedi sono poggiati, quasi sulle punte, sul bordo della struttura.

Un'immagine che resterà invariata per tutta la giornata, fino al tragico epilogo.

Solo dei gesti, da parte del 49enne, e poche parole.

Mai frasi compiute, nonostante di fronte avesse un mediatore abituato a gestire situazioni di questo tipo.

Mentre l'uomo continua a minacciare di buttarsi, a metà pomeriggio arriva la notizia di una donna morta dopo un volo dal quarto piano di un palazzo di Chieti. E lì si iniziano a mettere insieme i pezzi di un puzzle che gradualmente si compone.

Scattano subito le dovute verifiche e si appura che la donna, 52 anni, era la moglie di Filippone. E alla fine, quando l'uomo fa un volo di 40 metri, tutti - cronisti e curiosi - attendono di sapere se l'uomo sia morto o meno. Arrivata la conferma del decesso, l'area improvvisamente si svuota.

Come se calasse il sipario dopo uno spettacolo dal finale scontato.

La storia però non è ancora stata raccontata tutta: ora tocca agli investigatori spiegare questa lucida ostinata follia.