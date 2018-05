Droga: spaccio a Chieti, disposta la chiusura di due locali

CHIETI. Il questore di Chieti, Raffaele Palumbo, ha disposto la chiusura per dieci giorni, con sospensione della licenza, del pub "The Wanted" e del ristorante braceria "Bulldozer" a Chieti Scalo.

I provvedimenti scaturiscono da una operazione condotta lo scorso 11 maggio dalla squadra mobile che ha portato all'arresto dei fratelli Simone e Andrea Di Muzio e di Michele Montuori, dipendente di uno dei due locali, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in particolare cocaina e hashish.

E' emerso che i tre, all'interno dei locali di cui Simone Di Muzio e' titolare ed esercente, avevano realizzato un vero e proprio laboratorio per il confezionamento di dosi di stupefacenti destinate al mercato di Chieti.

Nell’operazione sono stati sequestrati oltre 200 grammi di cocaina e cento di hashish insieme a 8mila euro in contanti e materiale per confezionare gli stupefacenti.

Nell’appartamento al di sopra del Wanted, usato parzialmente come deposito di materiali, oltre alla droga, è stato trovato anche un bilancino di precisione. La polizia ha sequestrato anche due ricetrasmittenti: per la Mobile, le radio sarebbero servite per aggirare eventuali intercettazioni telefoniche sui telefoni cellulari.

Interrogati dal magistrato i fratelli hanno comunque respinto ogni addebito spiegando di non sapere nulla della droga trovata nel loro pub.

LA LISTA

La polizia ha sequestrato anche due liste con 50 nomi e soprannomi di possibili clienti. Una delle liste, con una trentina di nomi e numeri, è stata trovata in un locale di servizio del Bulldozer, dietro una lavagna magnetica; l’altra, con una ventina di nomi e altrettante cifre, è stata trovata nei pressi del bancone del Wanted. Su entrambi gli elenchi ci sono numeri che vanno da 50 a 200: per gli investigatori si tratterebbe di importi legati a cessioni di droga.

L’operazione è nata da una soffiata e sono cominciati i pedinamenti nei confronti di Montuori: sabato, i poliziotti hanno deciso di fermarlo ma lui ha tentato di fuggire con un’inversione di marcia.

Non gli è andata bene perchè si è trovato di fronte un’altra pattuglia. Secondo la ricostruzione della Mobile, Montuori avrebbe provato a scappare speronando la Golf della questura ma non ci è riuscito: è stato fermato e, in pochi minuti, i poliziotti hanno trovato la cocaina.