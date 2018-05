Pineto. Manutenzione straordinaria per il ponte su Calvano

PINETO. Il Ponte Girevole sul Calvano si rifà il look. Da alcuni giorni sono in corso i lavori per la manutenzione straordinaria della struttura ed al tempo stesso per darle un aspetto più gradevole.

Inaugurato nell’estate del 2007, il ponte, lungo circa 25 metri, è destinato prevalentemente alla circolazione di bici e pedoni ma, all’occorrenza, diventa anche carrabile. La struttura è costituita in acciaio e legno ed è dotata di un meccanismo di rotazione a ralle che si aziona in caso di necessità, ossia in caso di piena del torrente il ponte ruota automaticamente mediante sistemi elettronici e si posiziona longitudinalmente rispetto al corso del torrente per un migliore e più sicuro deflusso delle acque.

I lavori, tutt’ora in corso, consistono nella totale sostituzione dell’impalcato in legno e saranno ultimati tra pochissimi giorni.

A breve, quindi, l’importante struttura cittadina tornerà completamente fruibile e, perché no, ammirabile sia dai pinetesi e sia dai turisti.

«La struttura – dichiara il Sindaco Robert Verrocchio - oltre ad essere indispensabile per la sicurezza dei cittadini, rappresenta una risorsa strategica per Pineto, infatti collega due importanti parti della città, Villa Ardente e Zona Centro. Per i pinetesi il ponte rappresenta anche un significativo e tanto atteso ricongiungimento di due zone storicamente divise dal torrente Calvano - conclude il Sindaco - anticamente identificate addirittura come "Mutignano ed Atri", stiamo parlando degli anni 30 del XX Secolo».