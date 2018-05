Aggredisce ex compagna, giudice decide allontanamento da casa

PESCARA. Non si era rassegnato alla fine della relazione con la convivente e per questo aveva assunto nei confronti della donna comportamenti aggressivi e violenti.

Così un 29enne tunisino ha finito per essere destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia, con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna. Il provvedimento, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, è stato emesso dal Gip del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo.

Il giovane nordafricano, come ricostruito dagli inquirenti, per motivi di gelosia ingiuriava e aggrediva la ex, verbalmente e fisicamente. Per queste ragioni, il Pm Anna Benigni, dopo la segnalazione degli investigatori, ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare, seguita al periodo di indagini iniziate lo scorso marzo dopo le denunce sporte dalla donna e gli interventi effettuati presso il domicilio della coppia, ma anche dopo il primo provvedimento di ammonimento del Questore di Pescara, notificato all'indagato il 22 marzo scorso.

Il giovane deve rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.