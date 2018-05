Teramo. Ancora un esposto per l’edificio pericolante di vico del Cigno

TERAMO. Il Comitato di Quartiere “Santa Maria Bitetto” - che da anni ormai si batte per la messa in sicurezza, o della demolizione, o della bonifica dell’immobile fatiscente sito a Teramo tra Via Muzi - Vico del Cigno e Piazza Parisi - torna all’attacco.

Dopo anni di inerzia e di mancata risoluzione di un oggettivo rischio di pericolo e alla luce della mancata attuazione da parte dei diretti interessati delle Ordinanze emesse e del silenzio delle Istituzioni in merito, ha presentato nella giornata di ieri un esposto alla Procura della Repubblica «… con espressa richiesta di verificare se ricorrano ipotesi di reato a carico degli Organi della Pubblica Amministrazione investiti delle richieste e degli obblighi ad essi spettanti in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia …».

La vicenda va avanti da tantissimi anni e, nel tempo, è peggiorata al punto di preoccupare enormemente i residenti della zona che costantemente registrano crolli della struttura (che con il maltempo sono aumentati) e sono costretti a convivere con una situazione di degrado urbano (immondizia, ratti, ecc.), oltre che con la chiusura delle vie adiacenti che impedisce il normale accesso pedonale e dei veicoli alle abitazioni e ai garage.

L’edificio è abbandonato da decenni e buona parte del tetto e di molti solai è già crollata. la struttura è collegata alle altre abitate e si trova in un vicolo strettissimo. Il pericolo concreto è quello che la struttura possa crollare da un momento all’altro e provocare danni e vittime.

Del resto la città è stata scossa nel recente passato da sciami sismici che hanno di gran lunga reso ancora più vulnerabile la vecchia struttura.

Numerose abitazioni ubicate nella zona, nel rispetto delle norme sul Centro Storico, sono state recentemente ristrutturate con cospicui investimenti da parte di cittadini e potrebbero avere danni da un eventuale crollo.

La speranza del Comitato di Quartiere “Santa Maria a Bitetto” è quello che almeno la procura possa contribuire a portare finalmente ad una definizione urgente ed immediata della vicenda, a tutela della salute e dell’incolumità delle persone, ed al ripristino di una situazione di decoro dello storico quartiere cittadino.