Tollo, Enomuseo affidato ad un privato ma il «regolamento lo vieta»  

TOLLO. L'Enomuseo di Tollo, inaugurato nel 2015, è stato affidato ad un privato, ovvero alla titolare del Wine Bar “La Fontana”.

La decisione è stata presa dalla giunta comunale guidata da Angelo Radica e la minoranza protesta anche perchè i locali sono di proprietà della Provincia di Chieti, affidati al Comune con contratto di locazione, della durata di dieci anni, a partire dal 29 settembre 2015.

Era possibile questa operazione?

Secondo Ettore Leve di Art. 1 per Tollo, consigliere di minoranza, c’è qualcosa che non va e sarebbe stato violato il regolamento comunale modificato dal Consiglio comunale a febbraio scorso sull’affidamento dei locali e delle strutture comunali.

«L’articolo 2 del regolamento comunale», spiega Leve, «prevede la concessione d'uso a terzi, per “manifestazioni ed iniziative Non Durature” delle “Sale dell'Enomuseo” e non dell'intero edificio. L’articolo 3, invece, prevede che la struttura possa essere ceduta anche a ditte con scopo di lucro solo per manifestazioni ed iniziative “non durature” dietro corresponsione di una somma pari a 100 €, per un intera giornata, ed 50 euro, fino a tre ore».

Sempre il regolamento, sottolineano i due, prevede che l'amministrazione abbia facoltà di concedere in uso per un periodo di tempo determinato, fino a tre anni, solo ad Enti Non Aventi Fini Di Lucro (articolo 10).

«Questa condizione», sottolinea, «deve essere espressamente riportata nell'atto costitutivo dell'ente medesimo. La concessione, per attività durature, ad enti no-profit, viene data dietro corresponsione di un contributo annuale di 6 mila euro, articolo 11, previa presentazione di una polizza RCT e versamento di deposito cauzionale di 5.000.00 euro».

Insomma alla luce delle norme di Regolamento, approvato dallo stesso Comune, non sembrerebbe possibile per un esercizio privato, avente fine di lucro, prendere in concessione, per una attivita' duratura, i locali dell'Enomuseo. Come è stato possibile?

Nella delibera, molto scarna, si spiega però che c’è stato un avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune il 28/02/2017 che «non ha visto nessuna richiesta».

A questo punto è stato riconosciuto che la proposta del privato «riveste interesse pubblico e che una gestione diretta della stessa struttura graverebbe pesantemente sulle casse comunali».

Questo significa che per un anno il wine bar avrà a disposizione i locali del museo e dovrà pagare un affitto di 300 euro mensili.