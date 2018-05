Consorzio Bonifica sud, altre due nuovi assunzioni mentre si pagano le vecchie fatture

CHIETI. Il Commissario del Consorzio Bonifica sud, Franco Amicone, dopo essersi aumentato lo stipendio mensile da 2.100 euro a 3.000 euro, ha assunto altre due figure tecniche da inserire nella struttura e pianta organica

Tutto questo a poche settimane da una procedura (coperta da privacy) per un incarico di comunicazione e pagamenti di vecchie fatture.

Le due nuove assunzioni le ha scoperte il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, che ammette che sarebbe curioso di conoscere il pensiero del presidente D'Alfonso visto che in una conferenza stampa aveva minacciato azioni amministrative e giudiziarie sulle precedenti gestioni.

Ma Febbo vuole sapere anche se la Corte dei Conti e la Direzione Politiche agricole della Regione Abruzzo siano a conoscenza di tutte queste assunzioni e consulenze.

I DUE NUOVI NOMI

Con le due delibere n. 153 e n. 154 del 2 maggio si sono dunque assunti altri due impiegati presso il Consorzio di Bonifica.

Si tratta di Luca Zepponi, Applicato Amministrativo, nato ad Ancona, e l’ingegnere Franco Lamparelli di Pescara, inserito nel settore Tecnico.

Quando il Consorzio era governato dalla Deputazione Amministrativa, democraticamente eletta dai consorziati, parliamo dell’anno 2014, nell’ufficio amministrativo vi era un solo Ragioniere.

Oggi, con Zepponi il settore è composto da ben 6 dipendenti, varie consulenze e affidamenti alla società Hunext solution e all'Università Politecnica delle Marche. Mentre con l’assunzione dell'ingegner Franco Lamparelli di Pescara, il settore Tecnico viene ulteriormente potenziato affiancando l'ingegnere Valerio Tommaso, direttore unico, proveniente dal Consorzio di Bonifica di Chieti, dove è stato allontanato perché rinviato a giudizio per la vicenda degli scarichi illeciti di Chieti.

«Tutto questo avviene», contesta Febbo, «mentre gli agricoltori si lamentano per i canoni raddoppiati, i revisori dei conti chiedono la riduzione della spesa per il personale e soprattutto i dati di bilancio di previsione parlano di un disavanzo previsionale di cassa per l’anno 2018, pari a 14.935.803 euro».

SI LIQUIDANO FATTURE

E sempre nei giorni scorsi il Consorzio ha deliberato la liquidazione una maxi fattura di 306.773,37 allo studio C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl per i lavori sul fiume Trigno.

Si tratta di uno dei progetti esecutivi di lavori di completamento della diga di Chiauci.

Quella della diga è una storia infinita, una incompiuta per un’opera dalle dimensioni gigantesche: 70 metri di altezza, 141 di lunghezza per una portata potenziale di oltre 14 milioni di metri cubi d'acqua che oggi servirebbe più che mai.

Nella torrida estate del 2017 in piena “emergenza idrica” proprio Amicone aveva sbloccato lavori importantissimi, sfruttando vecchie convenzioni già in essere ma contestate dall’ex direttore unico del Consorzio, Nicolino Sciartilli, che qualche anno fa, con una nota, aveva avvertito lo Studio Di Giuseppe che si era erroneamente proceduto all'affidamento diretto degli incarichi per la progettazione senza l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica necessaria per importi superiori a 40 mila euro.

Ma il tempo è passato e sembra che abbia cancellato quelli che per Sciartilli erano problemi ed irregolarità serie. Anzi, ora si paga anche, segno che tutto può dirsi tranquillamento chiuso.

Nessuno ha mai contestato la mancanza di un bando e pure il rup Michelangelo Magnacca ha espresso parere favorevole senza rilevare la mancanza di una gara aperta.

IL BANDO PER LA COMUNICAZIONE

Sempre qualche settimana fa il Consorzio ha dato via libera ad una consulenza da 7.500 euro ad un giornalista, Paola Calvano, per raccontare gli investimenti previsti dal masterplan e portati avanti dall’ente di cui è quarto commissario Franco Amicone.

PrimaDaNoi.it ha chiesto al commissario Amicone di sapere qualcosa di più su questa procedura e Amicone ha chiarito che i vari professionisti non sono stati invitati alla procedura via mail ma «per le vie brevi».

Per questioni di privacy, inoltre, Amicone ha sostenuto che non possono essere forniti i curricula dei 3 esclusi (visionabili però negli uffici del Consorzio, dove non si capisce perchè i motivi di privacy cadrebbero) ma solo quella della vincitrice.

Dai curricula, che per il momento non ci sono stati inviati, avremmo voluto capire se, ad esempio, il Luigi Coldagelli che non ha vinto è per caso l’ex addetto stampa di Walter Veltroni, capo ufficio stampa dei ministeri di Giustizia e Ambiente.

No, perchè lui, a PrimaDaNoi.it ha già smentito categoriacamente di aver partecipato alla selezione: «è una vicenda di cui non so assolutamente nulla, niente, zero. Probabilmente sarà un omonimo».

Volevamo la conferma che esiste un suo omonimo, ecco.