Pescara, inaugurato il Centro per le famiglie

PESCARA. E’ stato inaugurato il Centro Servizi Famiglie, istituito dall’Amministrazione comunale con un finanziamento del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione, operativo al piano terra del palazzo comunale (ex Inps) di piazza Italia 13, dove i locali sono ubicati.

Il Centro Servizi Famiglie è articolato in 3 aree di attività.

Quella informativa in cui sono presenti uno sportello informativo sui diversi servizi cittadini, pubblici e privati, rivolti alle famiglie, e l’orientamento sulle risorse e le opportunità istituzionali, come l’assegno al nucleo familiare, l’assegno di maternità, il Rei, il Centro diurno minori, la ludoteca, il centro antiviolenza, il centro di educazione alla legalità attraverso lo sport, i servizi bambini ospedalizzati, adozione nazionale ed internazionale, affido familiare, affiancamento familiare e consulenza psicologica.

C'è, poi, l’Area di servizi di sostegno alla genitorialità che offre supporto in alcune fasi di cambiamento del nucleo familiare o in situazioni potenzialmente critiche, come la nascita di un bambino, i percorsi evolutivi dei figli e l'eventuale insorgere di problematiche relative alla fase dell’adolescenza, la crisi delle coppia e la disabilità.

Affiancheranno le famiglie, psicologi esperti dell’età evolutiva per colloqui di supporto psico-terapeutico; saranno valutate le coppie disponibili all’adozione nazionale e internazionale, verrà promossa un cultura dell’accoglienza attraverso incontri di sensibilizzazione a cura dell’équipe affido e affiancamento familiare, sarà attivo un servizio di mediazione legale e familiare per le coppie (con figli minori) in fase di separazione o di divorzio e per conflitti in ambito familiare.

Infine nell’Area sviluppo delle risorse e di comunità, saranno organizzati laboratori ricreativi ed esperienziali per bambini e genitori, incontri sulla genitorialità, gruppi di auto-mutuo-aiuto e attività di animazione territoriale

Con il CSF collaborano i consultori privati Cif e Ucipem e la Fondazione Caritas. Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18. Per contatti: 085.4283050, csf@comune.pescara.it.





«PICCOLO GRANDE SOGNO REALIZZATO»

A tagliare il nastro con il sindaco Marco Alessandrini e l’assessore alle Politiche Sociali Antonella Allegrino, c’erano anche l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Marinella Sclocco, i consiglieri Pierpaolo Zuccarini e Tonino Natarelli, gli operatori dei servizi sociali e numerose famiglie. Una speciale benedizione alla struttura è stata data dall’arcivescovo della Diocesi Pescara-Penne Monsignor Tommaso Valentinetti,

«Si realizza un piccolo grande sogno, quello di essere concretamente di sostegno alle famiglie – così il sindaco Marco Alessandrini– Era uno dei nostri principali compiti di mandato, lo abbiamo trasformato in realtà, grazie, ancora una volta, al funzionamento della filiera istituzionale che ha riconosciuto valore al progetto».