Strade provinciali aquilane verso riapertura e De Chellis sospende sciopero della fame

L’AQUILA. Lentamente ci si avvia verso la riapertura di alcune delle 25 strade provinciali aquilane, che attraversano territori a forte valenza turistica, chiuse un mese fa con una ordinanza.

Una ordinanza, molto contestata anche nel territorio nazionale, adottata dopo l'incidente in cui ha perso la vita, tra Barrea e Alfedena, nel Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, un centauro molisano di 40 anni. La svolta è arrivata nei giorni scorsi con lo stanziamento di nuovi fondi ma il pressing continuo e le proteste hanno sicuramente pungolato la provincia.

l presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso sabato ha effettuato un sopralluogo sulla SR 487 e sulla SP 54, per verificare i lavori di ripulitura della sede stradale su entrambe le arterie, rassicurando i presenti di assumere il massimo impegno alla riapertura, in breve tempo della SP 54 di “Fonteromana”.

E sono arrivate rassicurazioni pure per Francesco De Chellis: la Provincia ci metterà il massimo sforzo per riaprire la SP 54 nei tempi più brevi possibili per consentirne il traffico e la ripresa dell'attività ristorativa.

De Chellis sabato ha interrotto lo sciopero della fame dopo 5 giorni durissimi e ieri sera ha ripercorso la sua battaglia su facebook: «Lunedì sera la posa dei blocchi di cemento sulle strade della nostra montagna era per come uno schiaffo alla persona amata, e il conseguenziale isolamento della mia attività una beffa del destino dopo aver abbandonato un lavoro sicuro per ritornare nella Valle Peligna. Martedì mattina un momento di sana follia mi ha fatto partire nella mia protesta e la solidarietà raccolta da tutti voi nel giro di poco tempo è stata impressionante». De Chellis ammette poi che l'incontro con la provincia di mercoledì è stato difficile, «perchè purtroppo la mia rabbia è esplosa e forse potevo comportarmi meglio, ma poi la macchina della risoluzione è partita. E' stato difficile ma alla fine la risposta delle istituzioni c’è stata e pure rapida, e alla luce di ciò mi sono fermato, e addirittura la provincia dell'Aquila ha emato l'ordinanza di riapertura della provinciale 54 prima dei tempi promessi. Insomma il seme è stato gettato e si ricominciamo a raccogliere e frutti»





LE RASSICURAZIONI

A lui è stato assicurato l'interessamento alla soluzione della problematica entro giovedì 17 maggio, giorno in cui è stata fissata una riunione tecnica sulle arterie interessate.

Subito dopo il confronto e per tutta la serata e la mattinata di domenica, il presidente Angelo Caruso si è relazionato con il dirigente del settore viabilità Francesco Buonanni che ha lavorato nella festività domenicale per elaborare i provvedimenti necessari alla riapertura della SP 54 emettendo a margine l’ordinanza n. 28 del 13 maggio 2018 che consente di fatto, con effetto immediato, la riapertura della circolazione stradale la strada SP 54 “di Fonte Romana” dal km. 1+800 al km. 8+00 con istituzione del limite orario a 30 km/h.

Inoltre, il Presidente Angelo Caruso, ribadisce l’avvio dei lavori sulla SR 487 per 632.000 in tempi brevissimi e la soluzione di un problema «che nessuna delle precedenti amministrazioni ha mai concretamente affrontato».

Intanto il senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’, ha assunto l’impegno di monitorare al fianco lo stato di avanzamento dei lavori «affinché sia garantita la messa in sicurezza di tutte le strade e la riapertura dei collegamenti prima della stagione estiva».