A Pescara la teca con la Croma accartocciata della scorta di Falcone

PESCARA. La teca che custodisce i resti della Croma blindata su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo il 23 maggio del 1992, giorno dell'attentato di Capaci, è stata scoperta questa mattina a Pescara, in piazza Sacro Cuore,e vi rimarrà fino al 14 maggio.

L'evento commemorativo rientra nell'ambito del 23mo Premio Nazionale Paolo Borsellino.

Nella 'Quarto Savona 15' morirono i tre uomini della scorta Montinaro, Dicillo e Schifani, e in questo momento i resti di quell'auto sono il monumento alla legalità e all'anti-mafia più importante che ci sia in Italia, proprio perché dimostrano che quell'avvenimento così tragico e violento non ferma la voglia di lottare contro le mafie .

All'inaugurazione di questa mattina erano presenti, insieme a molti altri esponenti delle istituzioni, il vice presidente del Csm Giovanni Legnini, Tina Montinaro, vedova del poliziotto morto a Capaci e promotrice del progetto con il quale sta portando i resti del 'Quarto Savona 15' in giro per l'Italia. Alla manifestazione hanno inoltre aderito 19 istituti superiori abruzzesi, che porteranno in piazza oltre 5mila studenti.