Accordo Cus-D’Annunzio, Tar: «nessuna inadempienza». Bocciato ricorso Uda

ABRUZZO. L’Ateneo D’Annunzio si era rivolto al Tar per chiedere l’annullamento della Convenzione con il Cus Chieti sottoscritta nel 2004 contestando l’inadempimento contrattuale e la conseguente restituzione di tutte le somme erogate sia da parte del Cus ed anche alla Bper per effetto di una cessione di credito.



Ma il Tar ha respinto il ricorso (accogliendo solo la nullità della clausola di rinnovo tacito della convenzione), sottolineando che il contratto è stato adempiuto correttamente.

Dunque a questo punto non ci sarà alcuna restituzione di denaro, come richiesto dall’Università.

La Bper, chiamata in causa perchè i crediti del Cus nei confronti dell’Ateneo erano oggetto di cessione in favore della banca) è stata ritenuta estranea al giudizio.

«Con questa sentenza si mette fine ad un’azione tendente a delegittimare il Cus anche attraverso atti giudiziari dei rapporti convenzionali tra Ateneo e Cus. Siamo stati accusati persino di inadempimento contrattuale», commenta il Consiglio direttivo del Cus, difeso dall’avvocato Leo Brocchi.

L’Ateneo nel 2004 aveva stipulato con il Centro Universitario Sportivo di Chieti una convenzione, della durata di anni nove, per la gestione del contributo iscritto in bilancio per le attività didattico- scientifiche dei corsi di studio della Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria e per il Sistema Sportivo Integrato di Chieti Scalo, con un contributo annuo di 1.369.955 euro.

A dicembre 2010 e a maggio del 2011 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo approvò un regolamento transattivo delle pretese creditizie vantate dal Cus per servizi che erano stati dichiarati al di fuori degli obblighi della convenzione.

A maggio del 2011 arrivò anche un contratto tra le parti, sostitutivo del precedente, della durata di venticinque anni, sulla cui base l’Ateneo riconosceva al Cuys un contributo di 920.000 euro annui per le attività sportive gratuite in favore degli studenti, per le attività di gestione, manutenzione, realizzazione di impianti sportivi e organizzazione di manifestazioni sportive, e di 400.000 annui per il corretto funzionamento del Centro Sportivo Integrato.

A marzo del 2014 il Tar annullò le deliberazioni del 2010 e del 2011 e il Cus venne condannato al pagamento in favore dell’Università della somma di 4.073.853,92 euro oltre interessi, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato nel 2015.

Adesso questa nuova decisione.

I CONTI

«Per effetto dell’annullamento del contratto di transazione che era subentrato alla convenzione, il servizio adempiuto dal Cus, da gennaio 2011 fino ad almeno giugno 2015 (epopea dei lucchetti e delle catene, con strascico di condanna penale nei confronti di Del Vecchio e dell’UdA come responsabile civile) deve essere rimborsato con le cifre della convenzione originaria (2004) ritenuta valida» , commenta il Consiglio direttivo.





Alla data del 15 ottobre del 2013, compensando la cifra in restituzione della transazione dichiarata nulla, il Cus era a credito di circa 900 mila euro, mentre alla data del giugno 2015 il Cus risulta creditore di circa 4 milioni di euro.

Il 3 dicembre 2017 il nuovo management dell’Ateneo ha certificato con una lettera indirizzata al Cusi che non viene più corrisposto il servizio pubblico sportivo dal momento dell’allontanamento forzato del Cus dalla gestione del servizio.

«La bailamme provocata dall'Amministrazione dell'UdA, che oggi trova esiziale smentita da parte della Giustizia Amministrativa, ha purtroppo provocato la distruzione della polisportiva universitaria più grande d’Italia», denuncia il Cus, «disagi indescrivibili e danni ai dipendenti e alle loro famiglie, l'annichilimento di un patrimonio storico sportivo composto da tre squadre di serie A, che tanto blasone avevano dato allo sport abruzzese ed in modo particolare alla Città di Chieti, in campo nazionale ed internazionale».

Oggi il Cus esprime tuttavia la propria soddisfazione in quanto «dopo una lotta impari la verità sta infine emergendo e come al solito non indossa l'abito da sera».