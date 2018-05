Alessandro Neri, ritrovato un guanto in lattice. Prova del dna per 30 sospettati

PESCARA. Le chiavi della Fiat 500 e un guanto in lattice sono stati ritrovati dagli inquirenti nella zona dove è stato abbandonato il cadavere di Alessandro Neri.

E sono proprio questi due reperti che aprono nuovi scenari e fronti investigativi per risalire al colpevole che ha ammazzato il giovane di Spoltore, presumibilmente poche ore dopo la sua scomparsa, avvenuta il 5 marzo scorso.

Sul guanto in lattice, che potrebbe appartenere all’assassino ma anche no, gli inquirenti hanno prelevato tracce di dna che adesso dovranno essere comparate con il dna di circa 30 persone che ruotano nel mondo di Alessandro: amici e conoscenti che rientrano a tutti gli effetti nel ruolo di sospettati.

La rivelazione è stata fatta ieri sera da Quarto Grado. Sempre nel corso della trasmissione l’ex generale dei Ris, Luciano Garofano, ha espresso le proprie perplessità: «è evidente che i carabinieri non possono tralasciare un reperto del genere ma quel guanto in lattice può essere tutto o nulla. Merita di essere esplorato, bisogna ricavare le impronte digitali, il dna, però chissà...».

Gli inquirenti lo analizzeranno anche per verificare se vi siano tracce di polvere da sparo.

Solo queste analisi potranno sciogliere i dubbi e chiarire se davvero il killer, in modo tanto ingenuo, possa aver abbandonato proprio lì il guanto con le proprie tracce.

Una sorta di firma. Impossibile? Secondo alcuni no: lo stesso Garofano, con la sua lunga esperienza alla guida dei Ris, ha ammesso che chi ha ammazzato Alessandro ha commesso «tanti errori» che lascerebbero presumere che l’omicidio non sia maturato nell’ambito della criminalità organizzata ma sia frutto di un gesto d’impeto e sproporzionato.

LE CHIAVI

Ci sono poi le chiavi della macchina di Alessandro che sono riemerse dalle sterpaglie 15 giorni dopo il ritrovamento del corpo.

La scoperta, a circa 500 metri dal cadavere, è stata fatta dai carabinieri anche grazie ad un metal detector. Lì vicino c’era anche un accendino.

Resta adesso da capire se le chiavi fossero lì dal principio o qualcuno le abbia buttate qualche giorno dopo. Di sicuro le sterpaglie erano state passate al setaccio dagli inquirenti dopo il ritrovamento del corpo. Possibile che siano sfuggite alla loro vista?

Di sicuro quei 15 giorni di tempo hanno indirizzato i carabinieri verso altre piste, hanno fatto immaginare che qualcuno avesse riportato la macchina in centro con tutto quello che ha comportato una ipotesi del genere: l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, l’attenzione ricaduta sulle liti familiari (che vivono proprio a Pescara centro), con tanto di sequestro delle auto in uso al cugino e poi restituite.

Le chiavi ritrovate, insomma, hanno aperto un nuovo scenario.

Anche perchè dentro la Fiat 500 c’è solo una impronta, quella di Alessandro e potrebbe essere plausibile l’ipotesi che il giovane abbia incontrato qualcuno proprio lì, in centro. Una zona che, ha ricordato mamma Laura, Alessandro non frequentava mai.



L’AUTOPSIA PSICOLOGICA

Altri indizi devono per forza di cose emergere anche sulla ‘autopsia psicologica’ fatta sul ragazzo: «era riservato, non lasciava tracce, si era messo in affari seguendo le aste», è stato ribadito ieri a Quarto Grado. E sempre dalla trasmissione di Gianluigi Nuzzi è emerso un nuovo dettaglio, chissà quanto utile: Alessandro, come tanti ragazzi della sua età, era appassionato di serie tv e in particolare di Narcos che narra le vicende di Pablo Escobar. Come riferito dall’inviato Remo Croci pare che ‘Nerino’ avesse «tratto ispirazione proprio da quella serie tv per alcuni modelli, come hanno raccontato alcuni amici ascoltati dai carabinieri».

Possibile un suo coinvolgimento nel mondo della droga? La mamma lo ha sempre negato ma non c’è da dimenticare che la prima pista battuta dagli investigatori fu proprio quello dello spaccio degli stupefacenti.

I carabinieri, infatti, dopo il ritrovamento del corpo, fecero una perquisizione in casa Neri e nella stanza di Alessandro cercarono proprio tracce di stupefacenti, mai trovati.

La mamma assicura da sempre di non aver mai visto droga in casa sua e che lei puliva regolarmente la stanza del figlio e non ha mai trovato nulla di anomalo.