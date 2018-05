Rifiuti, dipendenti Am Consorzio Pineto pronti allo sciopero

PINETO. L’Azienda A.M. Consorzio di Pineto, vincitrice del bando per la raccolta dei rifiuti nei comuni di Canzano e Castellalto, da un anno non risponde alle richieste dei lavoratori.



La denuncia arriva da Fp Cgil e Fiadel che raccontano quello che sta accadendo: « per il piano ferie 2018 nessun confronto tra le parti, in busta paga ogni mese manca sempre qualche indennità, gli spogliatoi non hanno docce, l’organizzazione del lavoro è inesistente, nessun rappresentante dell’Azienda in un anno ha mai supportato i dipendenti presso i cantieri».

Ma la lista è ancora lunga: «i dipendenti lavorano tutte le festività infrasettimanali, la -manutenzione dei mezzi è quasi inesistente, ad esempio sono piu’ di 10 giorni che i lavoratori hanno segnalato un mezzo rotto pieno di rifiuti, a tutt’oggi non è stato riparato. Ci sono due operatori assunti a tempo determinato che dovrebbero essere trasformati a tempo indeterminato».



I sindacati segnalano che se il servizio fino adesso è andato avanti senza intoppi e senza disagi è solo «grazie alla professionalità ed abnegazione dei lavoratori, i cittadini non hanno riscontrato disservizi di nessun genere ma la pazienza è finita non possono essere sempre i dipendenti a pagare le conseguenze di una gestione dell’Azienda a dir poco dilettantistica».



Ma se le cose non cambieranno nelle prossime settimane le organizzazioni sindacali sono pronte a mettere in campo tutte le iniziative, non ultimo anche lo sciopero, «affinchè i diritti dei lavoratori vengano rispettati nella consapevolezza che i cittadini saranno dalla nostra parte».