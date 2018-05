Strade chiuse nell’Aquilano: «normalità entro 15 giorni». Oggi la protesta

L'AQUILA. A mano a mano che saranno riasfaltate e sarà collocata la cartellonistica di salvaguardia, con limiti di velocità e avviso di pericolo, le 25 strade provinciali chiuse nell'Aquilano per motivi di sicurezza a cicli e motocicli saranno riaperte al transito entro quindici giorni lavorativi.



Lo hanno annunciato ieri il presidente della Provincia di L'Aquila, Angelo Caruso, e il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, nell'incontrocon la Federazione motociclistica italiana (Fmi), rappresentata dal coordinatore nazionale, Tony Mori, e presidente regionale, Elvio Fortuna, alla presenza anche di Michele Moretti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (Ancma) di Confindustria.





LA PROTESTA DI OGGI

L'incontro, avvenuto alla vigilia della protesta promossa per questa mattina, nel capoluogo abruzzese, da motociclisti e ciclisti aquilani, con in testa il presidente provinciale Apindustria Massimiliano Mari Fiamma, non ha fatto rientrare la mobilitazione rimasta confermata.

Il confronto di ieri è stato convocato dopo le polemiche innescate il 26 aprile scorso dal provvedimento con cui 25 strade provinciali, che attraversano territori a forte valenza turistica, sono state chiuse.

Una ordinanza, molto contestata anche nel territorio nazionale, adottata dopo l'incidente in cui ha perso la vita, tra Barrea e Alfedena, nel Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, un centauro molisano di 40 anni.

Altre forti polemiche, con rivolta dei sindaci del comprensorio, sono state causate dalla chiusura con pesanti blocchi in cemento, della dissestata strada provinciale 487 che conduce a Passo San Leonardo, rinomata località turistica raggiungibile sia da Pacentro sia da Caramanico, nel cuore della Majella.





LO SCIOPERO DI DE CHELLIS

In queste ore sta proseguendo lo sciopero della fame di Francesco De Chellis , giovane proprietario del ristorante in località Fonte Romana, rimasto completamente isolato.

Questa mattina è comunque iniziata la rimozione dei blocchi di cemento armato e lui su facebook mostra la sua felicità: «finalmente qualcosa sta cambiando».

Il presidente della Provincia ha rassicurato i rappresentanti del mondo motociclistico. «Stiamo sollecitando al massimo le strutture per velocizzare gli affidamenti dei lavori di emergenza resi possibili dagli 580 mila euro che abbiamo a disposizione. Già sette affidamenti sono stati effettuati, a stretto giro arriveranno gli altri. Così entro 15 giorni lavorativi riapriremo al transito delle due ruote tutte e 25 le strade. Poi abbiamo 18 milioni di euro per azioni più incisive e strutturali, con rifacimenti integrali, che risolveranno finalmente il problema alla radice».





«DANNO DI IMMAGINE INNEGABILE»

Caruso ha riconosciuto che «questo blocco ha creato un danno d'immagine che non si può negare. Ma questa immagine tornerà presto a brillare, e solo nella provincia di L'Aquila che avrà finalmente una viabilità sicura e ottimale, mentre altrove resteranno i segni del degrado, del dissesto, dell'assenza delle istituzioni provinciali. Abbiamo subito - ha aggiunto il presidente della Provincia - 20 giorni di pressioni e anche aggressioni, ma sono convinto che a breve avremo il riconoscimento di quanto di buono fatto nell'opinione pubblica».

Sulla stessa linea Alfonsi: «abbiamo assicurato e ribadito ai rappresentati della Federazione motociclistica italiana che l'ordinanza sarà rimossa man mano che saranno effettuati gli interventi. Abbiamo acquistato la cartellonistica e fatto gli affidamenti in tempi record. Queste le condizioni che il dirigente ci ha chiesto per rimuovere l'ordinanza, e questo stiamo facendo».