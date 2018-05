Le Villette: accreditamento ottenuto nonostante i posti letto fossero già in eccesso

CHIETI. Era il 2011 quando il Comune di Chieti rilasciò un parere contrario al permesso di costruire in sanatoria per gli immobili “Le Villette” da adibire a struttura psicoriabilitativa. Con gli abusi “insanabili” l’accreditamento sanitario come struttura convenzionata fu revocato.

Perchè?

Perchè la struttura è fuori dal contesto urbano: tutto intorno solo campi e case sparse e non una zona di tipo residenziale che garantisca «processi di socializzazione».

Non una uscita strana del Comune ma una formale presa d’atto del dpr 14/01/1997.

Fatto sta che negli ultimi 7 anni qualcosa deve essere cambiato se nei mesi scorsi la struttura è riuscita a riottenere l’accreditamento della Regione e quindi ha pure sanato quegli abusi che gli erano stati contestati nel 2010 e portarono alla chiusura.

La procedura avviata dall’allora commissario ad Acta per la sanità, Luciano D’Alfonso, si è conclusa con la revoca della revoca dell’accreditamento.

In parole semplici le Villette, ex Villa Pini oggi di proprietà della Santa Camilla spa (Petruzzi-Pierangeli), sono ritornate a tutti gli effetti una struttura convenzionata.

Nel 2010, però, l’allora sindaco di Chieti, Francesco Ricci, firmò una ordinanza che revocava ogni autorizzazione per gravi problemi, tra l’altro, saltati fuori all’improvviso dopo anni di distrazioni. Il tutto nella bufera giudiziaria innescata da Sanitopoli e conclusa con il fallimento di Villa Pini.

Dopo anni di attività indisturbata vennero fuori persino abusi edilizi e carenze; gli ospiti sottoposti a trasferimenti improvvisi e traumatici (ne nacque persino una inchiesta per alcune morti sospette).

L’accreditamento è arrivato 7 anni dopo, grazie all’impulso del commissario ad acta che aveva espresso parere favorevole un mese e mezzo prima della fine dello stesso commissariamento (agosto 2016).

Da lì si è sviluppato un lavoro burocratico lungo e tortuoso non senza qualche incongruenza scivolato via anche in una serie di Conferenze di Servizi.

Nelle prime due sedute della conferenza dei servizi, la Regione Abruzzo non ha partecipato: non c’era nè il 15 giugno nè il 22 giugno. Un dettaglio forse non trascurabile visto che si parla di sanità e di una struttura da riaccreditare.

Erano invece presenti Comune, Asl e casa di cura.

La terza seduta in programma per il 30 giugno 2017 viene spostata su richiesta della Regione e si tiene il 7 luglio. A quel punto partecipa Rossella Di Meco, che non è il responsabile del servizio programmazione, come dice erroneamente la determinazione, ma responsabile di ufficio.

In quella seduta la Di Meco chiede di poter acquisire la nota commissariale del 06/09/2016, 23 giorni prima della fine del commissariamento.

Si tratta proprio della nota che ha dato avvia al procedimento di “riaccreditamento”.

Mistero su cosa ci sia in quella nota commissariale, inviata alla casa di cura Santa Camilla, di cui non vi è traccia integrale nei documenti.

Sempre in quella stessa seduta, Di Meco propone la convocazione di una ulteriore riunione per verificare la «compatibilità programmatoria».

In pratica la rappresentante della Regione vuole verificare se l’eventuale “revoca della revoca” dell’accreditamento sia compatibile con i piani sanitari ed i posti letto previsti oggi.

E così si arriva al 19 luglio: a quel punto la Asl di Chieti chiede il nulla osta sul fabbisogno, ovvero la compatibilità programmatoria.

La Regione, tramite Di Meco, spiega che la compatibilità programmatoria sarà rilasciata sulla base del decreto 10/2016 il quale, però, dice abbastanza chiaramente che i posti letto di psicoriabilitazione (proprio quelli di cui si parla), in Abruzzo, sono in esubero e vanno ridimensionati.

E lo dice proprio così: «In Regione Abruzzo si rileva una sovradotazione di posti letto rivolti alla residenzialità psichiatrica…». Sempre lo stesso decreto rileva che c'è una «maggiore presenza sul territorio regionale di pl privati rispetto al pubblico con una prevalenza di strutture tra Chieti e Pescara. La maggior parte delle strutture ad alta intensità assistenziale risultano essere a carico del privato, quelle a bassa intensità assistenziale risultano a carico del pubblico».

Dunque, un problema perchè con il “riaccreditamento” de Le Villette di posti ce ne sarebbero (ce ne sono) ancora di più:aumentano e non diminuiscono.

Che si fa?

A questo punto Le Villette sembrano fuori.

Sette anni passati inutilmente.

I giorni passano e si arriva alla seduta conclusiva del 24 luglio.

In quella seduta c’è per la Regione Germano De Sanctis, dirigente della Di Meco.

De Sanctis, non avendo partecipato alle riunioni precedenti, chiede qualche spiegazione.

E precisamente vuole sapere dai rappresentanti della Casa di Cura Privata Santa Camilla di spiegare perché Santa Camilla vuole spostare i posti letto da Via Maiella alle Villette.

In quella seduta, De Sanctis, legge la nota commissariale 06/09/2016 a firma del commissario ad acta, D'Alfonso, e prende in considerazione il decreto regionale 10/2016 dove sono indicate le capienze riferite ai posti letto che le strutture devono avere.

Poi, emerge sempre dal verbale, il dirigente De Sanctis propone che la capienza dei posto letto «va riferita allo storico e non al decreto 10/2016 che si riferisce a nuove strutture», per cui dichiara, alla luce di questa nuova interpretazione, di non aver alcun motivo ostativo al rilascio del parere favorevole in termini programmatori sulle domande inviate.

Significa che per il dirigente c’è persino la “compatibilità programmatoria” visto il parere positivo della nota commissariale del 2016: in pratica i posti letto di psicoriabilitazione de le Villette -che si aggiungono agli altri- sono compatibili anche se il decreto già nel 2016 diceva fossero troppi. Una verifica che forse sarebbe dovuta passare in giunta per certificare la procedura ai vari livelli istituzionali.

Poche ore dopo, invece, la giunta su proposta dell’assessore Paolucci vara il nuovo piano regionale di riordino della rete di residenzialità psichiatrica: vengono distribuiti tra le varie Asl il numero dei posti letto.

Tra questi ci sono anche quelli de le Villette anche se la delibera cita numeri e non nomi.