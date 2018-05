Aggressione al pronto soccorso di Chieti: infermiera aggredita e costole rotte

CHIETI. Dopo ore di attesa ha dato in escandescenza aggredendo due infermiere: una è stata strattonata violentemente, l’altra è caduta a terra rompendosi almeno due costole.

E’ successo nella notte all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti dove un 51 enne è giunto come aveva fatto altre volte lamentando malori.

Da quanto emerge non era la prima volta che l’uomo stazionava al pronto soccorso forse più per trovare ricovero o stare al caldo, magari per un pasto durante un ricovero breve.

L’uomo S.P. è originario di Pianella ma dopo ore di attesa ha perso le staffe e aggredito le infermiere.

L’aggressione è stata interrotta dall’intervento di una delle persone in attesa.

Secondo la ricostruzione fatta da Il Centro l’uomo avrebbe anche problemi di droga e di alcol oltre che psichiatrici ed era andato prima al Pronto soccorso di Pescara, dove però non aveva ricevuto le prestazioni che lui riteneva di dover avere.

Il primario del Pronto soccorso di Chieti, Antonio Iacovella, si era persino interessato personalmente al caso scrivendo e allertando tra gli altri anche il Sert.

Dunque è ancora una volta un pronto soccorso la scena di una aggressione violenta piena di esasperazione. Un’altro fatto molto simile era successo a gennaio a Vasto e anche in quella occasione due infermiere erano rimaste ferite.

Nel novembre 2007 il Ministero della Salute ha inviato a tutte le Regioni la Raccomandazione n. 8 che sollecitava interventi di prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari.

L’Ordine degli infermieri di Chieti dice: «Infermieri e medici non sono e non devono diventare bersagli sui quali riversare rabbia e frustrazione causate da inefficienze del sistema. Gli operatori sanitari, in particolare gli infermieri e i medici, sono professionisti alleati dei cittadini e devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza e tranquillità».

Il presidente dell’Ordine degli Infermieri della provincia di Chieti, Giancarlo Cicolini, esorta «le istituzioni competenti identifichino i fattori di rischio per la sicurezza del personale – chiede Cicolini - e pongano in essere le strategie organizzative, strutturali e tecnologiche più opportune. E’ ben noto - afferma Cicolini - che in ambito sanitario e sociosanitario le aggressioni fisiche hanno raggiunto rispettivamente il 48% e il 27% degli operatori, in modo particolare nei servizi di emergenza-urgenza e nelle strutture psichiatriche, ma non vanno trascurati gli insulti e le minacce che, in maniera trasversale, raggiungono tra l'82% e il 64% degli operatori».

Anche il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Chieti, Ezio Casale, sollecita la Asl ad attivare in tempi rapidi interventi strutturali per il Pronto soccorso del “SS. Annunziata”, in modo da «migliorare le condizioni di sicurezza e di lavoro degli operatori e garantire un’accoglienza dignitosa ed efficiente per i pazienti. Serve un posto fisso di Polizia attivo 24 ore su 24 – afferma Casale – e, in ogni caso, un servizio di vigilanza costante all’interno del Pronto soccorso. Va rafforzata la dotazione di personale, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso. L’area per il triage va adeguata, dedicando un apposito locale che garantisca il rispetto della privacy delle persone».

E sulla direttiva del 2007 ignorata infermieri e medici sostengono: «Nulla o quasi, però, sembra sia stato fatto in tutti questi anni nella nostra regione, né presso i presidi ospedalieri dei Pronto soccorso né presso le sedi di guardia medica. Oltre a denunciare quest’inerzia delle istituzioni sanitarie nella messa in sicurezza delle strutture e del personale che vi opera, che stride molto invece con l’efficienza dimostrata quando si tratta di imporre sanzioni, come nel recente caso che vede coinvolti i medici di continuità assistenziale, le riterremo moralmente responsabili di ogni ulteriore atto di violenza che malauguratamente dovesse verificarsi nei confronti del personale sanitario».

Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco, sostiene che « un caso isolato non fa una emergenza», «abbiamo istituito due postazioni della vigilanza, una all'interno del Pronto soccorso e una all'esterno proprio per favorire condizioni di tutela per il personale e gli utenti. Ma casi come l'ultimo che si è verificato restano circoscritti alla eccezionalità della vita del Pronto soccorso e non sono la normalità né il frutto di una politica aziendale miope o incurante dei problemi e delle emergenze».

L’assessore Silvio Paolucci ha espresso solidarietà e annuncia nuovi interventi per la sicurezza.

«Viviamo un tempo di esasperazione e i fatti di cronaca presso le strutture sanitarie, le scuole ne sono una continua dimostrazione», dice Paolucci, «Il punto non e' la strumentalizzazione della raccomandazione ministeriale, ma ricostituire un confronto costruttivo ed un clima piu' civile, con la responsabilizzazione di tutti i ruoli».