Csm. Il giudice Romandini chiede ancora un rinvio alla commissione disciplinare

ROMA. Problemi di salute impediscono al giudice Camillo Romandini di presenziare all’udienza che era prevista ieri, giovedì 10 maggio 2018.

Così il presidente della Corte di Assise di Chieti che nel processo a 19 imputati della Montedison che assolse e prescrisse, non si è presentato davanti al collegio del Csm che lo deve giudicare per presunte violazioni disciplinari.

Il suo avvocato, Gianfranco Iadecola, per la seconda volta (la prima a marzo scorso), ha presentato un certificato medico che testimonia l’impossibilità per il magistrato abruzzese di essere presente. Oggi Romandini è in forze alla Corte d’Appello di Roma. Problemi di salute che secondo il certificato medico potrebbero durare ancora un mese.

Per questo il presidente del collegio, Antonio Leone, ha fissato le prossime udienze al 25 e 26 giugno 2018 per l’audizione dei vari testimoni di accusa e difesa e, forse, per addivenire già per allora ad un verdetto finale.

Secondo quanto si è appreso Romandini dovrà rispondere di diverse accuse riunite in un unico procedimento.

Da una parte c’è il suo comportamento fuori dalle aule giudiziarie ma in costanza del processo per l’inquinamento di Bussi (sentenza emessa il 19 dicembre 2014), il suo rapporto con i giudici popolari che hanno denunciato pressioni indebite (archiviate dalla procura di Campobasso). Romandini dovrà chiarire, inoltre, anche le circostanze che lo portarono ad incontrare il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, a casa di un fidato amico comune, l’ex consigliere di Pescara Vincenzo Dogali.

Lì si parlò del processo e lo stesso D’Alfonso raccontò che le parole di Romandini gli fecero capire che gli avvocati della Montedison erano stati «efficaci».

Dall’altra parte Romandini si trova sotto processo disciplinare anche per le accuse mosse da Lorenzo Torto di Rapino che ha scoperto che lo stesso magistrato era anche titolare di una impresa (cosa vietata).

La denuncia è stata sviluppata dalla Guardia di Finanza di Pescara che ha accertato le circostanze e anche la percezione di una serie di finanziamenti pubblici all’impresa, sottolineando peraltro l’incompatibilità di una attività imprenditoriale.

L’inchiesta -anche questa finita a Campobasso- è stata archiviata anche se al momento non si conoscono le motivazioni. E’ stata cestinata l’opposizione di Torto che aveva sottolineato i passaggi salienti della relazione finale della Guardia di Finanza.

TESTIMONI RESPINTI

Intanto, ieri, prima del rinvio, il membro del collegio giudicante Palamara ha riassunto le vicende contestate, i fatti e i documenti, mentre il presidente Antonio Leone ha deciso sui testi da ascoltare la prossima udienza.

Al riguardo ha negato due testi a Romandini: si tratta della cancelliera del tribunale di Chieti, Paola Grossi, e dell’avvocato Tullio Padovani tra i principali avvocati degli imputati Montedison.

Padovani, difensore di Guido Angiolini, amministratore delegato di Montedison dal 2001 al 2003, è l’avvocato che durante il processo del 2014 disse «Questi imputati sono vittime sacrificali da immolare. Gli imputati, in questo caso, sono necessari per fare il processo, ma sono solo ostaggi processuali reclutati con tecniche sommarie di rastrellamento. Sono come burattini. Qui non vengono contestate condotte precise e inoltre si valutano comportamenti e condotte di 50 anni fa con criteri attuali».

Secondo l’avvocato di Romandini, Padovani sarebbe stato utile a ripercorrere la vicenda processuale di Bussi ma secondo il presidente Leone l’oggetto del contendere, oggi, non è l’andamento del processo nell’aula ma azioni e fatti che si sono svolti fuori.

Sono stati invece ammessi due testi proposti da Romandini che dovrebbero parlare della sua attività agricola e sarebbero due dipendenti dell’azienda.





A propria difesa Romandini ha anche incaricato un professore universitario di stilare un parere legale che smentisce l’impossibilità di un magistrato di essere titolare di una impresa. Anche su questo c’è stato un momento di tensione perchè il presidente Leone ha precisato che comunque il parere rimaneva un documento strettamente di parte.

Tutto rinviato al 25 giugno, dunque, mentre la vigilia del procedimento disciplinare è stato caratterizzato da nuove rivelazioni de Il Fatto quotidiano tra le quali la guerra dei giudici del Csm ed il paventato cambio di due componenti del collegio, fatto contestato da alcuni componenti del Csm stesso.

E’ stato ribadito, inoltre, che dentro i vari faldoni dei diversi procedimenti giudiziari che riguardano Romandini, più volte è spuntato il nome di Giovanni Legnini, vicepresidente del Csm, nome fatto da Cristina Gerardis, avvocato dello Stato nel processo Bussi, che riferì di come il pm Anna Rita Mantini disse di aver saputo da una figura più in alto del ministro che gli imputati sarebbero stato assolti. Gerardis allora pensò a Legnini.

Il nome del vicepresidente del Csm è stato fatto, però, anche da Lorenzo Torto nell’ambito della sua denuncia sulla attività agricola di Romandini.