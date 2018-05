Sevel, ancora straordinari e scattano 6 giornate di sciopero

ATESSA. L'Unione Sindacale Italiana della provincia di Chieti appoggia compatto lo sciopero indetto in Sevel nelle 4 giornate di straordinario (sabato 5 e 26 e domenica 6 e 20) e nelle giornate di (sabato 12 e 19 maggio).



«Nella fabbrica del Ducato e dei suoi gemelli Boxer e Jumper si continua a ricorrere a continui turni di straordinario», denuncia l’Usi.

Da quello che raccontano i sindacati per i lavoratori e le lavoratrici sarebbe ormai consuetudine superare il muro delle 40 ore settimanali.

Non una questione di poco perchè il carico eccessivo di lavoro «va a gravare non poco sulla loro salute psico-fisica e anche vita affettiva».

Problemi sono stati riscontrati anche nel nuovo contratto, voluto fortemente dalla FCA dopo la sua uscita da Confindustria, e con a capo il fido traghettatore e AD Aziendale Sergio Marchionne. E’ stata infatti è inserita la voce recupero.

Che vuol dire? Il sindacato lo spiega così: «se salta un turno di lavoro per cause che non riguardano assolutamente i lavoratori e le lavoratrici questa giornata viene recuperata in turno di straordinario ma pagata in fascia ordinaria. Quindi tutto ricade sulle lavoratrici e sui lavoratori che si vedono costretti a fare sacrifici aggiuntivi senza neanche essere retribuiti/e come spetta loro».

«Non troviamo altro modo che definire questi comportamenti come ricatti padronali tra l'altro sostenuti dai vari governi che si sono succeduti e dallo Stato sempre pronti a rispondere positivamente alle richieste da rivoluzione industriale delle lobbies industriali e finanziarie».