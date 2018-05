I soldi ed il tubo scompaiono: lo strano caso dell’Arap che denuncia l’Arap

SAN SALVO. Durante la crisi occupazionale che si sta palesando a Piana Sant’Angelo negli stabilimenti Pilkington, che vedrà nei prossimi giorni una dura battaglia sindacale per la salvaguardia dei 190 lavoratori in esubero, si continua a parlare tra enti ed istituzioni della carenza di quelli che dovrebbero essere i presupposti di un’area industriale: i servizi.

I servizi alle aree industriali sono oggi prestati da “Arap Servizi”, società in house di Arap, nata nel 2016 e dopo che dal 2014 tutti i consorzi industriali della Regione Abruzzo erano confluiti in Arap.

Ieri nell’aula consiliare del comune di San Salvo, Giuseppe Cellucci amministratore unico di Arap Servizi ha fatto il punto della situazione sullo stato dell’area industriale di Piana Sant’Angelo, chiamato in causa dagli imprenditori dopo l’ondata di furti avvenuta lo scorso anno, a cui è stato chiesto un miglioramento dell’illuminazione ed un servizio di video sorveglianza.

L’area industriale presenta numerose deficienze strutturali, la più importante delle quali interessa proprio la Pilkington.

I motivi per cui l’allora Società Italiana Vetro, oggi Pilkington, installò i suoi impianti negli anni ‘60 su questo territorio furono essenzialmente due: il metano (per alimentare i forni) e le acque del fiume Trigno (per il sistema di raffreddamento).

Ciò che conduce le acque del Trigno agli impianti Pilkington è un adduttore che ha oltre 40 anni di vita.





La sua sostituzione era stata già prevista e finanziata dal Coasiv, per farlo erano stati stanziati circa 800 mila euro.

Ma sembra che con il passaggio ad Arap, quei soldi siano scomparsi, dunque sembra che l’adduttore non verrà sostituito.

A domanda da parte degli imprenditori sui tempi per un nuovo stanziamento, il dottor Cellucci ha risposto che l’Arap ha segnalato alla Corte dei Conti la distrazione di quei fondi da parte di... Arap ad altri scopi (di fatto autodenunciandosi!).

Perché è così importante quell’adduttore?

Senza le acque che da esso giungono, tutto ciò che serve alla produzione fonderebbe per le alte temperature dei forni.

La Pilkington ha provveduto negli anni ad un sistema di ricircolo delle acque, che dona un’autonomia agli impianti in assenza di acqua di un mese circa. Ma l’acqua del fiume è fondamentale.

La Regione ha promesso grazie al Masterplan molto: il raccordo ferroviario tra l’area industriale di San Salvo e il porto, un molo al porto di Punta Penna, un autoporto, possibile non si riesca a garantire un “tubo”?







Antonia Schiavarelli