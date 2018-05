Auto si ribalta su raccordo Chieti-Pescara, 2 bimbi feriti

PESCARA. Una bambina di tre mesi e un bambino di 7 anni anni sono rimasti leggermente feriti nel ribaltamento di un'auto all'uscita per piazza Unione, verso il porto di Pescara, del raccordo autostradale Chieti-Pescara. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato il cuspide della carreggiata ribaltandosi. A causa dell'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico lo svincolo. Sul posto stanno lavorando le squadre di Anas, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, oltre alle altre forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura dello svincolo. Rimasta quasi illesa la conducente, madre dei bambini.