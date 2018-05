Vasto. Crollo muro Palazzo D’Avalos indagati ex sindaco e 3 funzionari

VASTO. «Sono indagato dalla Procura di Vasto per il cedimento del muro dei Giardini di Palazzo D'Avalos. Poveri Sindaci».



A diffondere la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati è l’ex sindaco di Vasto, Luciano Lapenna (dal 2006 al 2016) che questa mattina ha scritto un messaggio su Facebook.



Lo smottamento avvenne la mattina del 24 gennaio del 2015: insieme a Lapenna sono indagati anche tre funzionari comunali e tutti devono rispondere del crollo di una porzione del muro di contenimento dei giardini.





Secondo la Procura di Vasto, Lapenna, Vincenzo Marcello, Roberto D'Ermilio e Michele D'Annunzio (l’unico ancora in servizio, perchè gli altri due sono in pensione) non avrebbero adottato adeguate misure atte a scongiurare il possibile pericolo per l'incolumità pubblica.

Quella mattina l'allarme venne lanciato alle 6.30 dalle due famiglie residenti in una palazzina sotto il muro dello storico palazzo marchesale in una zona altamente franosa; nessuno, fortunatamente, rimase ferito.

Secondo una prima ricognizione del Genio Civile il problema derivò dalle eccessive infiltrazioni d'acqua, complici le forti piogge di quei giorni.

La parte interessata dal cedimento era quella più delicata interessata alla frana del 1956. Nella stessa zona le abbondanti nevicate del Febbraio 2012 causarono il crollo della ringhiera.





A marzo del 2016 dopo i lavori i giardini napoletano sono tornati pienamente fruibili.

L'intervento di ripristino è stato interamente finanziato dalla Regione per un importo di 425mila euro.

Il progetto ha visto la ricostruzione della parete (alta 13 metri) con materiale originario, così come prescritto dalla Soprintendenza ai beni storici e architettonici.

E' stata messa inoltre in sicurezza l'intera struttura, con la realizzazione di un muro interno di cemento armato largo un metro e 80 centimetri, con una fondazione larga cinque metri e tre file di micropali, inseriti nel terreno fino a 10 metri di profondità.