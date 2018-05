Pescara, rimane 15 minuti da sola a casa e muore improvvisamente

PESCARA. Era in buona salute, non aveva malattie note nè altri disturbi ma sarebbe morta in 15-30 minuti in cui è rimasta sola a casa.



Sono ancora tutte da accertare le cause della morte improvvisa di una donna di 52 anni, M.M., trovata senza vita in casa ieri pomeriggio, intorno alle 16 dal marito, appena rientrato nell’appartamento.

C’è il forte sospetto che le cause non siano naturali, sul corpo non c’erano segni di violenza e si pensa che possa aver ingerito sostanze anche se i familiari non credono ad un suicidio.

Il fatto è avvenuto in via Imele non distante dal quartiere Rancitelli. Quando il 118 è arrivato i medici hanno solo potuto constatare il decesso.



Sul posto è arrivata anche la Polizia ed è stata allertata la procura che adesso indaga per comprendere le reali cause della morte della donna.

La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa della autopsia.

La polizia sta ricostruendo le ultime ore di vita della 52enne: sono stati ascoltati il marito e gli altri conoscenti e parenti per capire cosa abbia fatto la donna negli ultimi giorni e che frequentazioni avesse.

Rimane il buco di circa 15-30 minuti in cui è rimasta a casa mentre il marito accompagnava il figlio ed è stato in quel lasso di tempo che deve essere successo qualcosa.

La donna, a quanto si è appreso, era già morta quando è stata scoperta dal marito e a nulla sono valse le manovre per rianimarla anche prima dell’arrivo del 118.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una morte per avvelenamento e sarà l’autopsia a chiarire ancora i punti oscuri di questa morte misteriosa.