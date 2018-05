Trasparenza, al Comune de L’Aquila determine dirigenziali pubblicate in tempo reale

L’AQUILA. Dal 21 maggio le determinazioni dei dirigenti del Comune dell’Aquila saranno pubblicate in tempo reale sull’Albo pretorio on line, non appena le stesse diventeranno esecutive. Lo rende noto l’assessore Informatizzazione e innovazione tecnologica, Monica Petrella: «Recuperiamo il gap accumulato negli anni passati – ha dichiarato Petrella – e grazie all’ottimizzazione dei flussi informatici, alla dematerializzazione e alla pubblicazione automatica degli atti si potrà effettivamente velocizzare la conclusione degli iter procedimentali e garantirne la piena accessibilità. Gli utenti – ha proseguito l’assessore all’Informatizzazione – potranno consultare i provvedimenti dirigenziali all’albo pretorio on line il giorno stesso dell’esecutività dell’atto, mentre fino ad oggi rischiavano di dover aspettare più di un anno. Ciò a causa dell’elevata mole di atti prodotti dal Comune dell’Aquila rispetto agli altri Comuni italiani a seguito del terribile sisma del 2009 e alla complessa gestione della ricostruzione del capoluogo e delle frazioni».

Il progetto è stato realizzato dal servizio Digitalizzazione e Semplificazione del Comune dell’Aquila in collaborazione con il Sed Spa e la società Joint.

Il 21 maggio, come detto, sarà operativo per le determinazioni dirigenziali e successivamente anche per le deliberazioni della Giunta comunale.

«Numerose sono le iniziative messe in atto nel campo dell’innovazione tecnologica – ha concluso l’assessore Petrella – con lo scopo di rendere il Comune dell’Aquila veramente trasparente e il più possibile efficiente. L’obiettivo principale è semplificare la vita e l’attività di cittadini e imprese e nei prossimi giorni saranno concretamente avviati altri progetti nel campo della digitalizzazione, a pochissimi mesi di distanza dalla loro stesura. Il tutto in linea con il programma di mandato del sindaco Biondi, che ha conferito all’informatizzazione e al miglioramento della qualità del servizio degli uffici comunali una grandissima importanza nel programma di mandato».