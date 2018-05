Ospedale Chieti: in Clinica Medica più letti e assistenza differenziata

CHIETI. Quindici posti letto in più e un’assistenza organizzata per intensità di cura. La Clinica medica dell’ospedale di Chieti compie un salto di qualità con l’attivazione dei nuovi spazi all’VIII livello corpo D, dov’è stata ampliata la dotazione di posti letto di area medica, che adesso toccano quota 73. Un potenziamento che la Direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti ha ritenuto necessario per fornire una prima risposta alla voluminosa richiesta espressa dai pazienti, che finisce per determinare il purtroppo noto ricorso alle barelle in corridoio.

La nuova area è stata visitata ieri mattina dall’assessore regionale alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, accolto dal manager Asl Pasquale Flacco e dal Direttore della Clinica medica, Francesco Cipollone.

«L’ampliamento degli spazi», è stato detto, «ha consentito l’adozione del modello di assistenza per intensità di cura, graduata, cioè, in base alle condizioni dei malati: quelli in arrivo dal Pronto soccorso sono ricoverati all’XI livello, corpo B, dove i posti letto a disposizione sono 28, mentre quelli stabilizzati e in via di dimissione vengono trasferiti all’VIII livello, dove l’assistenza viene modulata sulla minore complessità del quadro clinico dei pazienti. Insomma la grande “casa” della Clinica medica si fa in due per fare di più e meglio».

Durante la visita è stato anche ricordato che la carenza di spazi determinata al “SS. Annunziata” dallo svuotamento dei Corpi C ed F non consente ancora di completare la dotazione dei posti letto assegnati all’Area medica dalla programmazione regionale, che ne attribuisce ulteriori 30.

A tal proposito, Flacco ha ribadito l’impegno dell’Azienda a dare corso alle disposizioni regionali e contestualmente invitato i sanitari, specie del Pronto soccorso, a esercitare un’azione di filtro efficace sui ricoveri, nel rispetto scrupoloso dell’appropriatezza. Insomma, il fenomeno delle barelle sarà superato solo con un corretto utilizzo dei nuovi posti letto.

I locali dell’VIII livello sono stati rinnovati, adeguati, tinteggiati, climatizzati e dotati delle attrezzature necessarie.