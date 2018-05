Ospedale Pescara, «turni massacranti per gli infermieri di Chirurgia Toracica»

PESCARA. Turni massacranti, con infermieri costretti a rinunciare ai riposi o facendo doppi turni notturni.



E’ difficile la situazione del reparto di Chirurgia Toracica di Pescara, stando alla denuncia dell’organizzazione sindacale Nursind che ha ricevuto diverse segnalazioni in merito alla grave carenza di personale Oss ed infermieristico in cui versa l’unità operativa.

Il personale, racconta il segretario provinciale Antonio Argentini, è costretto, per assicurare la continuità assistenziale di 24 ore, ad effettuare turni di lavoro massacranti, «rinunciando a riposi, a espletare doppie notti con solo lo smonto. Così facendo il personale è stremato da questa turnazione inaccettabile. I riposi sono insufficienti a un adeguato recupero psico-fisico, mettendo a rischio i pazienti e la salute dei lavoratori». Spesso, come racconta il Nursind, il personale sarebbe costretto, per assicurare l’assistenza, ad effettuare doppie notti che la legge permette solo in casi eccezionali per assenze improvvise.

Invece in questo caso «ci sono infermieri che lavorano fino a 8 notti al mese».

Ai coordinatori infermieristici spetta l’arduo compito di risolvere problemi di turnazione senza avere il personale sufficiente.

«Lo stress lavorativo eccessivo con il mancato riposo favorisce le malattie e gli infortuni», continua Argentini.

«Il personale è sottoposto ad uno stress psicofisico eccessivo che può essere causa di errori, a discapito del personale e dei pazienti. Con l’aumentare dell’età biologica sopra i 45 anni, l’individuo tollera con maggior difficoltà la turnistica, poiché il corpo non è in grado di riadattare il proprio orologio biologico al cambiamento continuo dei modelli di sonno imposti dal lavoro notturno».

Il personale dell’unità operativa è rappresentato da 12 infermieri ma tra questi «uno è esonerato dal turno notturno, uno ha il turno notturno limitato a 4 volte al mese; un altro ha il limite di 3 notti, un altro usufruisce di 3 giorni di legge 104, un altro ancora di 6 giorni di legge 104 e una è in periodo di allattamento con turno di 4 ore giornaliere».

A chi resta l’arduo compito di dividersi le notti.