Porto Ortona, Consiglio di Stato assegna  i lavori alla Dragaggi srl

ORTONA. I giudici del Consiglio di Stato nell’udienza dello scorso 12 aprile hanno di fatto riassegnato i lavori per la “Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di opere di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona” alla società vincitrice della gara d’appalto, il raggruppamento temporaneo d’imprese La Dragaggi srl.

Infatti è stato rigettato il ricorso presentato dalla società Nuova Co.Ed.Mar. srl, giunta seconda nella procedura di aggiudicazione, che con ricorso presso il Tar Abruzzo, sezione di Pescara aveva ottenuto l’annullamento della prima aggiudicazione alla Dragaggi.

«Dopo due anni e mezzo di battaglie legali siamo al punto di partenza – commenta il sindaco Leo Castiglione – una sentenza attesa da tempo, vissuta su ripetuti rinvii del collegio giudicante per le nomine degli esperti verificatori, da ultimo un collegio di docenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Milano, e che conferma la validità della prima aggiudicazione. Un percorso che ha allungato i tempi e ha complicato un percorso amministrativo che in parte, ora deve essere rimodulato alla luce della decisione dei giudici».

La sezione quinta del Consiglio di Stato presieduta dal giudice Carlo Saltelli, ha riconosciuto la validità sostanziale e globale del progetto presentato dalla Dragaggi, in particolare per i quesiti riguardanti lo studio di impatto ambientale e l’elaborazione di una relazione geologica.

«L’atteggiamento dell’amministrazione comunale – continua il sindaco Castiglione - di estrema prudenza nella gestione della cosa pubblica, per alcuni segno di debolezza e incapacità, si è rivelata appropriata e oculata. Infatti una decisione affrettata come la firma del contratto alla seconda ditta aggiudicataria, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, alla luce della decisione dei giudici, avrebbe causato ulteriori conseguenze per il Comune che avrebbe dovuto risarcire una sostanziosa penale».

A questo punto bisogna ricordare che la Dragaggi in sede di gara ha proposto di smaltire i fanghi in una vasca di colmata ancora da realizzarsi. Adesso cosa succederà? Quali saranno i tempi per l’avvio dei lavori?







La Dragaggi srl è la ditta che negli ultimi 20 anni ha svolto gran parte dei lavori di dragaggio nei porti abruzzesi. Nel 2011 rimane coinvolta nell’inchiesta della procura antimafia di L’Aquila con l’accusa di traffico illecito di rifiuti e di corruzione.

Le vicende giudiziarie non hanno rallentato gli affari della ditta che ha continuato a lavorare e partecipare a gare pubbliche. E’ tra gli altri dentro l’Ati che avrebbe vinto il misterioso appalto per la bonifica di una minima parte delle discariche di Bussi (gara avviata nel 2015 e nonostante le tante promesse ancora incagliato per motivi oscuri).