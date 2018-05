Scandalo acqua Gran Sasso. Dopo un anno dall’ultima emergenza l’omertà salva i responsabili

TERAMO. Ieri presso la sede del WWF Teramo l’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso ha “festeggiato” con una torta con una candelina il primo anno trascorso dall’8 maggio 2017 quando, a seguito dell’ennesimo incidente, fu vietato in gran parte della provincia di Teramo il consumo di acqua proveniente dalla falda acquifera del Gran Sasso.

Lanciato il 10 maggio 2017 da WWF, Legambiente, ARCI e Mountain Wilderness, l’Osservatorio si allargò poi a ProNatura, Cittadinanzattiva, GADIT, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI, e nasceva con tre obiettivi:

verificare cosa fosse successo tra l’8 e il 9 maggio (e nei giorni immediatamente precedenti);

avviare un confronto con gli Enti competenti per comprendere cosa non funzionasse nel sistema di approvvigionamento idrico dal Gran Sasso;

comprendere quali fossero i programmi per la messa in sicurezza definitiva delle acque del Gran Sasso.



L’Osservatorio ha organizzato due grandi incontri pubblici in cui i cittadini, per la prima volta, si sono potuti confrontare con tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nel controllo dell’acquifero del Gran Sasso: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Strada dei Parchi, Ruzzo Reti SpA, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo, ASL Teramo. Sono seguite molte altre iniziative culminata nella grande manifestazione per l’Acqua Trasparente a Teramo l’11 novembre 2017 con la partecipazione di 4.000 persone, aperta dai gonfaloni di quasi tutti i Comuni del teramano.

Ma persino la mobilitazione non è servita a smuovere le istituzioni a tutti i livelli a scalfire il muro di gomma e di omertà che è palpabile non appena si cerca di capire e andare a fondo alla vicenda ultradecennale della gestione dell’acquifero sotto il Gran SAsso e dentro i Laboratori scientifici dell’Infn.

Secondo l’Osservatorio non si è ancora giunti ad una ricostruzione di quanto è accaduto tra l’8 e il 9 maggio del 2017. Cosa causò la situazione che portò ASL, ARTA e Ruzzo Reti SpA, ognuna per le proprie competenze, a vietare il consumo di acqua proveniente dal Gran Sasso non è stato reso noto.

A questo si aggiunge anche la lentezza cronica delle indagini della magistratura che avrebbero dovuto iniziare ad indagare da agosto 2016 quando si verificò il primo grave incidente.

Ma da allora il silenzio è assoluto e non si è avuto alcun riscontro del lavoro che eventualmente si sta facendo.

Sono lontani i tempi in cui scattarono sequestri dei laboratori, oggi i Laboratori accolgono in pompa magna il presidente della Repubblica dopo uno scandalo ancora maggiore di quello del 2002 (l’incidente Borexino) e dopo gli inganni, le accuse, i silenzi ed i depistaggi sull’esperimento Sox miseramente naufragato.

Lo scenario non lascia troppo spazio nè alla speranza nè ad una pur legittima aspettativa di giustizia che evidentemente da queste parti non può essere uguale per tutti.

IMPOSSIBILE CONFRONTO CON GLI ENTI

L’Osservatorio ha poi constatato come sia possibile instaurare un confronto reale con gli Enti competenti «perché ci si è trovati di fronte ad un vero e proprio muro di gomma».

«La Regione Abruzzo ha vietato all’Osservatorio di prendere parte come auditore alla “Commissione tecnica per la gestione del rischio nel sistema idrico del Gran Sasso”. La Regione ha adottato la strategia di negare partecipazione e trasparenza, vietando alla associazioni che compongono l’Osservatorio, tutte associazioni nazionali individuate dalla legge italiana quali portatrici di interessi diffusi riconosciuti dalla Costituzione, di partecipare ai lavori della Commissione. Una negazione del diritto alla partecipazione che pure viene garantita anche nelle disposizioni dell’Ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017 “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attività di ricostruzione”».

INGANNI E PROMESSE DISATTESE

Nessun progetto di messa in sicurezza definitiva dell’acquifero del Gran Sasso, che rifornisce oltre 700.000 abruzzesi, è stato individuato.

Si continua a brancolare nel buio con idee estemporanee che si leggono ogni tanto sulla stampa per qualche fuga di notizie e che vengono poi subito smentite.

Da più di un anno si mandano a scarico circa 110 litri di acqua al secondo che vengono presi dalle fonti di captazione a più stretto contatto con i Laboratori.

Si è appurato che il rischio di interferenza con l’acquifero da parte dei Laboratori dell’INFN e delle gallerie autostradali è talmente grave da richiedere interventi che dovrebbero modificare totalmente il sistema di captazione esistente, nonostante gli oltre 82 milioni di euro già spesi per i lavori svolti durante la gestione commissariale Balducci.

Non vi è alcun progetto di allontanare le migliaia di tonnellate di sostanze pericolose (nafta pesante, trimetilbenzene, ecc.) stoccate all’interno dei Laboratori.

È ancora impossibile per il semplice cittadino conoscere tempestivamente i dati sulla qualità dell’acqua che arriva al suo rubinetto, non essendo stato messo a punto, come invece richiesto fin da subito dall’Osservatorio, un sito web dove riportare tutti i dati sulle analisi effettuate dai vari enti e organismi di controllo.

La classe dirigente con il suo silenzio assordante ha avallato l’opacità e favorito la non emersione dello scandalo più grosso d’Abruzzo degli ultimi anni e dunque agevolato l’impunità dei responsabili.

Nel frattempo qualcosa si muove ma a velocità infinitesimale.

Troppo poco da essere quasi nulla anche perchè a dire di voler risolvere i problemi sono gli stessi che li hanno causati.