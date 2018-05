«Ti faccio saltare in aria con il gas». Arrestato stalker scarcerato da pochi giorni

TERAMO. Era uscito dal carcere di Castrogno agli inizi dello scorso mese di aprile, Diego Paoletti 44enne di Campli.

L’uomo era finito dietro le sbarre per un precedente arresto per atti persecutori e lesioni personali commessi ai danni del presunto rivale in amore.

Qualche giorno fa è uscito dal carcere, dopo il rito abbreviato, con il quale era stato condannato e quindi rimesso in libertà.

L’uomo – mai rassegnatosi – non avrebbe perso tempo per molestare l’ex convivente con la quale aveva interrotto la relazione sentimentale nel mese di ottobre dello scorso anno.

Per questo i Carabinieri del Comando Stazione di Campli a conclusione dell’attività di indagine avviata dopo la denuncia della donna, disperata e seriamente preoccupata per le continue molestie e gravi minacce di morte, lo hanno rintracciato e tratto in arresto.

L’uomo si era reso irreperibile e non si è fatto trovare nella sua abitazione.

Paoletti con la scusa di aver bisogno, nuovamente, di chiarimenti con l’ex ha cominciato ad importunarla di continuo telefonicamente ed al diniego dell’ex ad un incontro l’ha minacciata gravemente di morte.

Frasi pesantissime: «ti ammazzo», «ti rovino la vita, sarò la persecuzione per sempre della tua vita».

In alcuni casi si è fatto trovare sotto casa della vittima, pedinandola in ogni suo spostamento, A volte, quando sapeva che prendeva l’autobus saliva alla fermata precedente così da farsi trovare a bordo. Quando le telefonava la ricopriva di insulti con i peggiori epiteti oltre a reiterare le minacce di morte come quella di farla saltare in aria con la casa aprendo la bombola del gas.







L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Castrogno di Teramo come disposto dall’autorità giudiziaria.