Studentato universitario a Chieti, spunta una alternativa alla ex caserma Pierantoni

CHIETI. Il Comune di Chieti e l’Adsu nel 2016 hanno raggiunto un accordo che prevede la riqualificazione dell’ex Caserma Pierantoni che si trova nel quartiere Santa Maria che dovrà diventare uno studentato.



Nei mesi scorsi ci sono stati anche i primi sopralluoghi con sindaco Di Primio, tecnici, funzionario della Soprintendenza e un team di professionisti.



Sono però sorte delle problematiche in ordine ai costi che sarebbero maggiori rispetto al preventivato. Ci sarebbero anche ulteriori questioni logistiche da risolvere per ricollocare le numerose associazioni che hanno sede all’interno dei locali della Pierantoni e che per il momento non si muovo.

Senza voler interferire con le decisioni tecniche degli enti interessati (Università, Adsu e Comune di Chieti), Stefano Seccia, componente dell’assemblea Portatori di interesse ASP1 segnala che c’è un altro immobile che potrebbe essere trasformato in studentato.



«Esattamente 100 metri prima dell’ex caserma Pierantoni», spiega Seccia, «esiste un manufatto importante (di circa 4.000 mq) di proprietà dell’ASP 1 che ben potrebbe, per le caratteristiche architettoniche e per la destinazione originaria di studentato, permettere di trovare una soluzione alternativa ovvero integrativa alle problematiche sorte in capo al progetto originario».

Seccia fa notare che le condizioni di manutenzione dello studentato comporterebbe sicuramente un costo minore rispetto a quello preventivato per la ristrutturazione della caserma Pierantoni «con costi economici e tempi maggiormente compatibili con il necessario rilancio della città di Chieti sotto il profilo di una relazione osmotica e positiva con l’Università e l’Adsu».

Seccia si augura a questo punto che possa aprirsi una discussione sulla questione della riutilizzazione degli immobili della città di Chieti, aprendo il dibattito al contributo del Commissario Straordinario, della Regione Abruzzo, del Comune di Chieti e degli altri enti istituzionalmente interessati, «oltre che di quello di tutte le forze politiche e dei movimenti che abbiamo a cuore non solo il rilancio della città di Chieti, ma il superamento in chiave istituzionale e di servizio per i cittadini, di mere questioni campanilistiche o di bottega».

Seccia ha inviato la sua proposta al sindaco, al presidente D’Alfonso, alla giunta, al vescovo di Chieti, al rettore della D’Annunzio, al presidente dell’Adsu, al commissario dell’Asp 1.



Qualcuno raccoglierà la sua richiesta?