Parcheggio di via Bologna diventa supermercato? Commercianti protestano: «così si falsa concorrenza»

PESCARA. Oltre 40 attività commerciali della zona centrale di via Bologna contro la trasformazione del parcheggio multipiano in supermercato.

Via Bologna è una via strategica per la città in quanto è a due passi dal centro cittadino e vicinissima ad importanti edifici di interesse pubblico quali scuole, catasto, Inps, Inail, Prefettura, Comune, Biblioteca Gabriele D'annunzio, Agenzia delle entrate.

Chi frequenta il quartiere sa quant'è difficile parcheggiare specie nelle ore di punta dove il traffico è paralizzato. Oggi l'area vede già la presenza di 3 centri commerciali (Conad, Tigre e Todis) oltre numerosissime attività di artigianato quali panettieri, salumerie, pasticcerie, ortofrutta.

Tutti storici artigiani che da anni combattono contro la crisi e contro l'impoverimento del centro cittadino.

Oggi proprio loro sono molto preoccupati e temono di essere costretti a chiudere bottega per lasciare spazio a quello che senza indugi definiscono « un nuovo ecomostro».

«Riteniamo vergognosa questa situazione, cercano di far passare una "porcata" in barba alla legge usando come scusa l'interesse pubblico. Ma quale sarebbe?».

I commercianti chiariscono che non sarebbero assolutamente contrari ad una iniziativa imprenditoriale «fatta nel rispetto delle regole». Ma nelle prossime ore il Consiglio comunale di Pescara si appresta ad approvare una deroga alle norme urbanistiche e commerciali per consentire all'operatore di realizzare il supermercato al posto del parcheggio in via Bologna.





LA PETIZIONE

Questo proprio non va giù agli altri commercianti che si sono organizzati ed hanno firmato una petizione con richiesta di incontro per segnalare il «grave danno» che questa deroga comporterebbe sia alle attività economiche presenti nel territorio sia il vulnus «che determinerebbe nel necessario ossequio alle leggi in vigore».

I commercianti sono chiari: «il nostro intento non è quello di interferire nella giusta autonomia e responsabilità del Consiglio comunale, ma quello di segnalare che tutte le nostre attività, nel corso degli ultimi 30 anni, sono state avviate e gestite nel rispetto delle norme vigenti nazionali, regionali o comunali».

Secondo i titolari dei negozi già esistenti, infatti, la deroga ipotizzata falserebbe la normale è giusta concorrenza in favore di un unico operatore: «questo dimostrerebbe che nella nostra città è meglio essere furbi, realizzando la più grande, in termini percentuali, speculazione di sempre invece che essere capaci e ossequiosi delle leggi e regolamenti vigenti».