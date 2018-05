Docenti universitari a tempo pieno col doppio lavoro, 21 i casi abruzzesi

ABRUZZO. Sono 21 i professori universitari abruzzesi ‘beccati’ dalla Guardia Di Finanza sulla questione di incompatibilità tra attività privata e insegnamento di ruolo come docenti universitari. Un doppio lavoro che risulta incompatibile e che quindi avrebbe causato danno erariale allo Stato.

I casi abruzzesi si inseriscono nella più ampia indagine che la Guardia di finanza ha attuato in tutta la Penisola puntando il faro su 411 docenti, per ora.



È stato effettuato un lavoro di analisi della documentazione custodita presso le università e adesso si procede con le contestazioni. Il meccanismo è uguale ovunque: il docente si impegna a svolgere le proprie mansioni in esclusiva — tranne casi eccezionali che devono essere comunque autorizzati — e dunque a totale disposizione degli studenti, ma in realtà accetta incarichi privati molto ben remunerati e addirittura in altre aziende statali.

Alla fine di questa tornata di controlli si conta di arrivare almeno al doppio della cifra già accertata, quindi oltre gli 80 milioni di euro. Del resto nell’elenco degli atenei figurano il Politecnico di Milano e quello di Torino; Tor Vergata, Romatre e la Sapienza nella capitale; la Federico II di Napoli e l’Unipa di Palermo. Università che ora dovranno vedersi restituire i soldi che sarebbero stati illecitamente percepiti dai professori.



IL CONTROLLO DELLE PARTITE IVA

L’elenco dei docenti ha per il momento riguardato le facoltà di Ingegneria, Architettura e Chimica di tutta Italia. Il controllo è avvenuto grazie ad una serie di verifiche delle partite iva, ma soprattutto delle ore effettivamente garantite all’insegnamento e soprattutto a quelle attività necessarie per gli studenti come i corsi di formazione, la ricerca e l’aggiornamento scientifico, l’orientamento, il tutoriato e la verifica dell’apprendimento. Compiti che i professori hanno invece eluso proprio per dedicarsi al secondo lavoro.



I CASI ABRUZZESI

Una questione che non è nuova al M5S che già nella scorsa legislatura, infatti, ha presentato diversi gli atti formali firmati dal Deputato commissione cultura ed istruzione Gianluca Vacca, in cui si evidenziavano le presunte violazioni delle norme sulle incompatibilità degli incarichi extra universitari con enti pubblici e privati dei docenti che non optavano per il tempo definito (part-time) o per l’aspettativa.

«In Abruzzo», spiega Vacca «presentammo interrogazioni per il caso del professor Nicola Mattoscio docente e membro della Saga, sul Rettore di Teramo Luciano D’amico e presidente della TUA, e sul prof Stefano Civitarese, Consigliere di amministrazione dell’Università e Assessore nel Comune di Pescara. Alla luce di queste nuove indagini presenteremo in Parlamento un’interrogazione per fare chiarezza sulla situazione in Italia e in Abruzzo».



COSA DICE LA LEGGE

La norma vigente stabilisce che i prof universitari possono svolgere incarichi previa autorizzazione dell’università stessa e a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

«E’ evidente», continua Vacca, «che le leggi attuali non sono efficaci, come dimostrano gli accertamenti della guardia di finanza e la Corte dei Conti».