Tentarono furto suv, tre pugliesi condannati

CHIETI. Il giudice del Tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino, ha condannato oggi nel processo con il rito abbreviato i tre pugliesi che lo scorso 30 aprile avevano tentato di rubare un suv Kia Sportage pressi del centro commerciale Megalò a Chieti Scalo.

Pene più severe, 3 anni e 20 giorni di reclusione ciascuno, per un 43anne e un 39enne; un anno e 10 mesi al terzo imputato, di 43 anni. Nei confronti di quest'ultimo è stato revocato l'obbligo di dimora mentre per gli altri due è stata confermata la detenzione in carcere.

I tre, che hanno risarcito con 900 euro il proprietario dell'auto, erano accusati di tentato furto pluriaggravato.

Due di loro con l'aggravante della recidiva infraquinquennale. Determinante ai fini dell'arresto è stata la segnalazione al 112 da parte di una donna che li aveva notati mentre armeggiavano intorno all'auto.

I carabinieri, giunti sul luogo dopo che era stato già rimosso il nottolino della portiera, avevano arrestato i tre trovando durante la perquisizione numerosi arnesi atti allo scasso.

L'avvocato Bruno Gallo, che difende uno dei tre imputati, ha annunciato ricorso in appello, ma anche un ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere la sostituzione della misura cautelare.