Consorzio bonifica Interno, stipendio quasi raddoppiato per il nuovo direttore

ABRUZZO. Compenso raddoppiato per il nuovo direttore del Consorzio di bonifica Interno Aterno-Sagittario, con sede a Pratola Peligna e scatta la polemica.

Il contratto appena stipulato viene definito troppo oneroso, soprattutto dopo l’aumento dei canoni scattato a dicembre scorso per fronteggiare il forte indebitamento dell’ente che è in rosso.

Ne sono convinti Confederazione italiana degli agricoltori (Cia) e la Confagricoltura della provincia dell’Aquila.

Il 28 marzo scorso è stata firmata la delibera per l’assunzione a tempo determinato del nuovo direttore: è stato scelto Giuseppe Sciullo, laureato in giurisprudenza ed ex dirigente regionale. Secondo le associazioni a fronte di una procedura corretta «sul piano formale» si contesta il mancato confronto con le Organizzazioni Professionali Agricole.



Al Direttore Unico è stata attribuita la classe stipendiale più alta «con motivazioni generiche» e senza considerare che il consorzio è carente di tecnici progettisti abilitati alla firma di progettazioni complesse.

«Sarebbe stata una scelta lungimirante assumere un ingegnere per evitare le costose progettazioni, che vengono affidate a progettisti esterni», è quanto evidenziano le Organizzazioni Professionali CIA e Confagricoltura.

Complessivamente la retribuzione attribuita al direttore, comprensiva di un bonus aggiuntivo di 2.000 euro, ammonta a 6.043,49 euro lorde mensili per 14 mensilità mentre il costo totale a carico dei consorziati, considerato gli oneri previdenziali e assistenziali TFR e l’IRAP, supera 124.000 euro annui cui aggiungere altri benefit ed il rimborso delle spese.

L’ex direttore percepiva 436 euro d’indennità fissa più uno stipendio di 3.700 euro lordi.

«Francamente per questo consorzio, che ha un organico di 6 impiegati 4 operai fissi e 26 stagionali ed oltre un milione di euro di debiti, la decisione della Deputazione Amministrativa appare priva di ogni razionalità», dicono le Op.

«I Consorziati hanno contestato l’aumento del ruolo imposto a Dicembre per coprire un buco del bilancio ora si ritrovano a pagare questo ulteriore aggravio senza che migliorino i servizi offerti all’utenza», concludono le organizzazioni, « che sono preoccupate non solo per aver creato un pericoloso precedente ma anche per le possibile rivendicazioni negli altri Consorzi abruzzesi».