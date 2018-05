La denuncia dell’albergatore teramano: «mi offrono 3 euro al giorno per ospitare migranti»

TERAMO. «Sono venuti da me esponenti di due cooperative che si occupano dell’accoglienza dei migranti. Mi hanno offerto tre euro al giorno per ogni persona che avrei ospitato nel mio albergo. Vorrei sapere chi li autorizza ad andare in giro a proporre questi prezzi».

L’imprenditore teramano Umberto Ricci, proprietario dell'hotel Podio di Poggio Cono ha raccontato al quotidiano ‘Libero’ quello che è accaduto e anche di essersi recato dal prefetto e in questura per denunciare questa cosa.

Adesso aspetta una risposta perché lui vuole sapere se qualcuno ha autorizzato queste due associazioni, di cui non fa i nomi, ad andare in giro per le attività alberghiere e offrire «i migranti come fossero merce a un prezzo che non basta nemmeno per pagare la bolletta della corrente elettrica. Questa sarebbe l'accoglienza? A me sembra speculazione. Che vergogna».

Secondo l'imprenditore si starebbe speculando su una doppia difficoltà, quella dei migranti «che arrivano col sogno di migliorare la loro vita e vengono trattati come carne da macello» e quella degli imprenditori schiacciati dalla crisi «che pur di racimolare in fretta a qualche euro per pagare i debiti si prestano a questo gioco sporco».







Ricci ricorda come in passato nella sua struttura abbia ospitato persone sfollate del terremoto de L’Aquila. In quel caso la Protezione Civile guidata da Bertolaso «mi pagava regolarmente circa 40 euro al giorno per ogni sfollato e i pagamenti arrivavano sempre puntualmente».

L’ imprenditore ha raccontato anche di aver chiesto a queste due associazioni quanti migranti sarebbero entrati nella sua struttura Ma nessuno gli ha mai risposto.

Adesso Ricci è molto arrabbiato: «Voglio sapere i nostri soldi dove vanno a finire», ha detto a Libero. «Invito Gentiloni nella mia zona e gli faccio vedere come vengono accolti i migranti: un po' da una parte un po' dall'altra in strutture fatiscenti, per il resto bivaccano tutto il giorno».