Nadia e Bartolo, Di Felice accusato di circonvenzione di incapace

PESCARA. La Procura di Pescara ha chiuso le indagini a carico di Carmine Di Felice, 34 anni, pescarese, accusato di circonvenzione di incapace e millantato credito ai danni di Nadia e Bartolo, la coppia diventata ‘famosa’ dopo i servizi delle Iene.



A contattare la trasmissione di Italia 1 per segnalare la storia dei due coniugi che vivono a Pescara colli sono state le figlie naturali della coppia, Isabella e Maria Grazia, che non vedevano i genitori da 20 anni. Grazie a una lettera dell’Agenzia delle entrate, le due sono riuscite a rintracciare i genitori e da subito hanno capito che i genitori naturali erano in grosse difficoltà, vittime anche di qualcuno che nel tempo avrebbe spillato loro grosse somme di denaro.



Di Felice, da parte sua, ha sempre negato ogni addebito, anche nel corso dell'intervista realizzata da Giulio Golia quando è stato fermato con dei soldi in contanti nascosti in una tasca interna del giubino.

In quel caso la polizia lo trovò in possesso di una cifra esattamente corrispondente alla pensione prelevata alle Poste, poco prima, da Bartolo.





CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

Secondo il pm Andrea Papalia l'uomo avrebbe abusato delle condizioni di disagio psichico della coppia di coniugi e li avrebbe indotti a consegnargli denaro in diverse occasioni.

Stando a quanto emerso nel corso delle indagini svolte dalla Squadra Mobile di Pescara, diretta da Pierfrancesco Muriana, la coppia avrebbe versato i soldi con cadenza mensile più o meno in corrispondenza temporale con la riscossione della loro pensione all'ufficio postale.



Denaro che veniva prelevato dai loro libretti postali cointestati.

In particolare gli inquirenti sono riusciti a verificare che il 1°febbraio scorso Di Felice riscosse 1.100 euro, esattamente la cifra prelevata poco prima dala coppia dal loro libretto postale.

Si tratta della mattina in cui l'uomo venne fermato prima da Giulio Golia e poco dopo dagli uomini della polizia che lo perquisirono trovandogli le banconote addosso.







IL POSTO DI LAVORO IN COMUNE

Sempre secondo quanto emerso durante le indagini, Di Felice avrebbe fatto credere ai due che i versamenti erano dovuti a titolo di compenso per alcune sue attività finalizzate al conseguimento di un posto di lavoro per Bartolo al Comune di Pescara.



Il millantato credito gli è stato contestato proprio perchè l'uomo sosteneva di essere in contatto con i vertici del comune di Pescara. Di Felice avrebbe fatto vedere alla coppia una falsa dichiarazione di impegno del vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioli, (con tanto di firma, ovviamente falsa) per l'avviamento al lavoro Di Bartolo

Insomma, quel pezzo di carta fasullo, secondo Di Felice, doveva essere la prova per dimostrare ai coniugi che i versamenti che stavano effettuando stavano portando ad un risultato concreto.

In realtà, ed anche questo aspetto è stato accertato, il sindaco e il vicesindaco erano completamente all'oscuro di tutta la vicenda come hanno confermato loro stessi nel corso di un incontro (filmato da le Iene) con Nadia e Bartolo.



A questo punto entro 20 giorni Di Felice potrà presentare memorie difensive, produrre documenti o chiedere al pubblico ministero di essere ascoltato.





