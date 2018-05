Presunti abusi edilizi, sindaco Taranta: «quella denuncia è solo una intimidazione»

TARANTA PELIGNA. Nessun abuso e quella denuncia è solo una intimidazione.

Così il sindaco di Taranta Peligna Marcello Di Martino commenta la notizia della denuncia alla procura ed il ricorso al Tar firmati da Giosuè Adriano Merlino per segnalare presunti abusi edilizi in un immobili di proprietà del primo cittadino.

Le irregolarità sarebbero state formalmente riscontrate ma mai sanzionate perchè risalgono ad oltre 10 anni fa.

Il sindaco adesso racconta quello che è accaduto: «11 anni fa, quando ero un consigliere comunale di opposizione (capogruppo di Taranta Democratica) ho ristrutturato assieme ad un socio (legale rappresentante) un'abitazione in centro storico a Taranta. Era la casa dove è nata mia madre e ho investito i miei risparmi nel paese di montagna dove sono nato. Ho rimosso il vecchio tetto per sostituirlo con uno in legno, per adeguare l’edificio alla sismicità della zona. Essendo allora un consigliere di opposizione, i controlli sulla mia pratica edilizia furono piuttosto severi, per usare un eufemismo. A distanza di qualche anno, sono diventato sindaco, con tutte le difficoltà e l'impegno che comporta l'essere un sindaco di montagna».

«IL PROGETTO FOLLE»

Dopo qualche tempo, ricorda oggi Di Martino, alla sua porta bussano «un paio di personaggi che mi presentano un progetto folle: costruire all’interno del Parco Fluviale delle Acquevive una centrale idroelettrica».

«Quello è un luogo del cuore per molti abruzzesi che di recente è stato valorizzato con un investimento di 2,5 mln. Chiaramente dico di no (con delibera di Consiglio Comunale) e lì inizia una guerra senza quartiere verso la mia persona».

Una di quelle persone, sostiene il primo cittadino, era proprio Merlino («ha fatto affiggere in paese il copia e incolla dell’articolo) e avrebbe anche un altro motivo di rabbia nei suoi confronti: «feci rimuovere una siepe da lui impiantata che copriva il nostro monumento ai morti sul lavoro, che a suo dire deturpava la vicina statua di Padre Pio da lui fatta erigere, quando era consigliere di maggioranza».

E il sindaco non ci sta: «ora il tizio in questione, un personaggio singolare devo dire, dopo 11 anni chiama due geometri, un avvocato e fa confezionare una denuncia per abuso edilizio nei miei confronti al Comune. Forse consigliato da qualcuno, nella speranza che potesse aprirsi un contenzioso del Comune e dovessi rinunciare alla mia carica di sindaco».

Da qualche anno c’è l'Unione dei Comuni, quindi la pratica è gestita in parte dal SUAP di Santa Maria Imbaro e in parte dal tecnico di un Comune che non è quello che amministra Di Martino.

Dopo aver istruito la pratica, «si conclude dicendo che la denuncia non ha piedi per camminare», dice il primo cittadino.

Da qui la decisione di Merlino di impugnare l’atto davanti al Tar e la denuncia per abuso d'ufficio.

«LA COSA NON MI TANGE»

«Francamente, la cosa non mi tange», commenta oggi il sindaco, «essendo più che sicuro di essere dalla parte della ragione e della giustizia».

Il primo cittadino spiega inoltre di averlo denunciato per diffamazione e che altri giornali avrebbero evitato di scrivere questa notizia «perchè hanno capito che il tizio è un personaggio particolare e non se lo filano».

Il sindaco chiede anche la rimozione dell’articolo («perché, permettetemi, un piccolo approfondimento sulla notizia poteva essere fatto» nel quale avevamo riportato la notizia della denuncia in Procura e al Tar.

«ENNESIMA INTIMIDAZIONE»

Secondo Di Martino, «quel comunicato sul quale è costruito l'articolo è una delle tante intimidazioni che subisco da quando, da Amministratore, difendo il bene comune dagli interessi privati: iniziai da consigliere di opposizione (con il mio odierno diffamatore in maggioranza) con le gomme tagliate alla mia auto, ho proseguito con diverse lettere anonime (ne scrissero una anche al Vescovo di Chieti) per finire con questa vicenda. Insomma, il tizio non è solo un vicino di casa; se lo fosse stato veramente e unicamente, si sarebbe accorto di quanto denunciato, oltre 10 anni fa, quando non ero ancora Sindaco. Io vorrei, per questo, solo vivere e amministrare in pace».

DUE PAROLE AL SINDACO

Gentile sindaco non ci sorprende il fatto che la vicenda sia maturata in quell’ambiente paesano di spigolosità e rivalità purtroppo consueti dalle nostre parti.

Mi sorprende però la leggerezza con la quale chiede la rimozione dell’articolo che denota scarsa sensibilità istituzionale, per le leggi e le libertà (il nostro sarebbe ancora un diritto di cronaca inviolabile) e la richiesta è irricevibile soprattutto perchè arriva da un esponente delle istituzioni.

Altrettanto imprecisa e fuori luogo l’accusa di poco approfondimento: noi abbiamo letto la denuncia e lei no, tanto per cominciare, se, invece, si riferisce al merito delle contestazioni e chi possa avere ragione e chi torto, speriamo che la magistratura possa dirà la sua nel migliore dei modi. Il nostro mestiere -che reputiamo sacro- è raccontare e per il momento abbiamo dato conto delle due versioni seppure contrastanti.

Prendo nota, inoltre, della superiore scaltrezza degli altri giornali che -a suo dire- censurano le notizie perchè arrivano da persone che loro stessi giudicano «particolari».

a.b.