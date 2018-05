Pescara, ritardi della modulistica Tari: Comune richiama la ditta incaricata

PESCARA. A causa dei ritardi che si sono verificati nella consegna della modulistica relativa alla Tari il Comune di Pescara ha inviato alla ditta incaricata dei recapiti un atto di contestazione relativo al servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento, con la relativa sospensione del pagamento della fattura.



Va avanti così il caso del mancato recapito a migliaia di famiglie pescaresi della modulistica necessaria per procedere con il pagamento. L’amministrazione avrebbe voluto agevolare i cittadini (pur non essendo obbligata) e alla fine si è ritrovata a dover pagare un servizio mal fatto.

Che qualcosa non fosse andato per il verso giusto, il Comune se n’è accorto subito. Alla scadenza del termine del pagamento della prima rata, il 31 marzo scorso, infatti, migliaia di bollettini non erano ancora arrivati a destinazione. Alla preoccupazione dei cittadini di incappare in sanzioni per il mancato versamento è seguita la risposta immediata del Comune che annunciò: « gli uffici saranno tolleranti nei confronti di chi dovesse pagare con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza del 31 marzo».

Adesso, però, i problemi arrivano per la società che non ha spedito in tempo la documentazione nelle case dei pescaresi.



«Un atto che abbiamo ritenuto necessario, perché i nostri uffici hanno riscontrato un oggettivo ritardo», spiega l’assessore Diodati, «sia nell’avvio dell’attività di recapito pari a 11 giorni, sia nella conclusione, considerato che a 30 giorni dalla data prevista per la conclusione dell’esecuzione del servizio non risulta ancora completa la rendicontazione dei recapiti e in tanti non hanno proprio ricevuto le missive».



Il Comune ha chiesto spiegazioni a breve termine, prima di procedere comminando le penali previste dal capitolato in questi casi. In attesa di tali riscontri è stato anche sospeso la liquidazione della fattura di pagamento del servizio pari a circa 30.000 euro.



«Un’azione mirata a tutelare l’Ente dagli effetti di un servizio non compiuto a regola d’arte, come avevamo chiesto proprio al fine di evitare ritardi e mettere la cittadinanza in condizioni di pagare il dovuto attraverso i modelli recapitati a casa», insiste Diodati.



Com’è noto, infatti, malgrado tutta la documentazione sia scaricabile dalla sezione ad hoc presente sul sito del Comune, per raggiungere il maggior numero di utenti e agevolarli, il Comune ha voluto promuovere questo servizio, quindi è opportuno tenere conto delle modalità con cui è stato svolto e chiederne conto, proprio a vantaggio di quanti non hanno ricevuto la documentazione e di conseguenza non hanno potuto pagare.