Università L’Aquila, ex rettore Di Orio condannato a 4 mesi

L’AQUILA. Il Tribunale di Rieti ha condannato l’ex rettore dell’Università de L’Aquila, Ferdinando di Orio, e l’ex sindaco di Antrodoco, Maurizio Faina, a quattro mesi di reclusione per abuso d’ufficio.

La vicenda è cominciata dopo il terremoto aquilano quando Di Orio ha comprato un terreno (non edificabile ma destinato a verde pubblico) di 4.400 mq pagato «l’irrisorio prezzo», diceva l’accusa, di 15mila euro. L’acquisto era finalizzato alla realizzazione di una casa dopo il sisma del 2009.

In cambio di quell’opportunità il rettore avrebbe trasferito ad Antrodoco alcune strutture universitarie. Sarebbero infatti state spostate la sede della Fondazione dell’Università, della Casa Editrice dell’Ateneo e alcuni corsi e master a Villa Mentuccia.

Di Orio e Faina secondo l’accusa violarono il principio d’imparzialità che vieta l’alienazione di beni immobili demaniali d’uso pubblico, senza bando pubblico, rilasciando al Di Orio l’autorizzazione a costruire, pur non essendo il terreno edificabile.

«Si è trattato di un regalo odioso perché intervenuto in una fase tragica, quella del terremoto, anche per lo stesso imputato», aveva detto il pm nella sua requisitoria.

L’accusa aveva chiesto sei mesi di reclusione per entrambi mentre i legali dei due avevano chiesto l’assoluzione con formula ampia per non aver commesso il fatto.





«NUTRITA SERIE DI ANOMALIE»

Secondo i giudici sono emerse nel corso del dibattimento «una nutrita serie di anomalie nella vicenda a cominciare dai tempi (rapidissimi) di approvazione della cessione del terreno».

Ma non finisce qui, perchè il Collegio ha rilevato altre anomalie «eclatanti» come i cambi di destinazione d’uso e la valutazione del terreno: «il prezzo fu addirittura determinato in presenza del Di Orio prima che formalizzasse la sua offerta al Consiglio comunale. E la congruità del prezzo non fu mai verificata se non con una dichiarazione priva di riscontri documentali».

Un prezzo irrisorio che secondo il perito dell’accusa Boncompagni era «oscillante tra i 57mila 748,95 euro ed i 224mila 611 euro».

Proprio quel prezzo, troppo basso, viene ritenuto dai giudici come un «ingiustificato vantaggio conseguito dall’acquirente, tra l’altro potendosi ricorrere alla trattativa privata» perché sotto i 20mila euro «evitando la gara pubblica che avrebbe consentito anche a terzi di intervenire con altre offerte, assicurando infine un regime fiscale più favorevole».



Contestualmente all'acquisto del terreno era programmato anche il trasferimento di corsi e uffici dell’Ateneo a Villa mentuccia, l'immobile però era in condizioni «disastrate»



«Al di là del fatto che alla base della denuncia possano esservi state altre pregresse ragioni di attrito tra di Orio e Tiberti insorte in ambito accademico», secondo i giudici è dimostrata l'accusa, «dunque uno scambio di favori che avrebbe procurato con certezza al rettore Di Orio l'acquisizione di un terreno a condizione non di mercato e in danno del patrimonio del Comune di Antrodoco, con il concorso di Faina».

Il giudice ha concesso ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario. Tra l'altro tra pochi mesi i reati saranno prescritti e siamo solo al primo grado di giudizio. Il giudice ha condannato sia Di Orio che Faina alla rifusione delle spese di giudizio di 6.000 euro in favore della parte civile.