Ruba bancomat ad anziano parente e preleva 11 mila euro

ABRUZZO. Si è conclusa nei giorni scorsi un’ importante attività d’indagine dei Carabinieri della Stazione di Civitella Casanova.



I militari, dopo aver ricostruito con cura e meticolosità tutti i movimenti di un 22enne di Penne, lo hanno denunciato per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito o pagamento.

L’indagine ha avuto inizio dopo la denuncia di furto della carta di credito bancoposta con il relativo PIN sporta da un anziano pensionato di Civitella Casanova.

Il malcapitato, che per sua abitudine utilizzava la carta di credito un paio di volte al mese per prelevare i contanti che gli sarebbero bastati fino al prelievo successivo, ha scoperto il furto solo dopo due settimane, permettendo così al ladro di sottrarre indisturbato e in tutta calma la ragguardevole somma di circa 11 mila euro.

La ricostruzione dei fatti riuscita ai Carabinieri ha consentito di scoprire che un giovane parente, 22enne, consapevole delle abitudini dell’anziano, era riuscito fraudolentemente a rubare la carta bancoposta e a scovare il PIN, così da poter agire senza alcuna limitazione nelle varie operazioni, quali prelievi di contanti, acquisti di prodotti tecnologici, mobili, abbigliamento, nonché cene e quanto d’altro per i suoi divertimenti.

I movimenti accertati hanno riguardato le province di Pescara, Teramo e Chieti.

L’operazione si è poi conclusa con una perquisizione a casa del giovane che ha permesso di ritrovare gran parte della merce e dei beni acquistati con i soldi dell’anziano ignaro parente.