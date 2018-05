Parco Sirente-Velino: il commissario sbatte la porta e abbandona: «pochi soldi così non si va avanti»  

ROCCA DI MEZZO. Anche il commissario regionale del Parco Sirente-Velino getta la spugna e si dimette non senza lasciare strascichi amari.

Annabella Pace, con una lettera datata 18 aprile 2018, abbandona la guida del Parco, incarico che aveva accettato «con riluttanza» e che con spirito di servizio ( «di cui mi pento») ha portato avanti tra mille difficoltà. La lettera è densa di rammarico per non essere riuscita a risolvere molti problemi emersi e di essersi trovata di fronte a difficoltà e burocrazia i cui effetti ricadono tutti sugli agricoltori e allevatori.

«E’ noto che le difficoltà principali», scrive l’ex commissario regionale, «risiedono nei progressivi tagli effettuati al bilancio nel corso degli anni che hanno condizionato l'orario di lavoro del personale (quasi tutto part-time) e hanno impedito di svolgere un'opportuna programmazione, non avendo alcuna certezza, e di intraprendere qualsivoglia attività che possa fungere da stimolo per l'economia locale».

Dunque difficoltà operative importanti che hanno creato enormi disagi alle economie locali e spesso ci si è dovuti arrendere all'impossibilità di indennizzare con tempestività i danni provocati all'agricoltura «situazione che mi ha posto in una condizione di impotenza e di mortificazione».

L’ex commissario poi ricorda che l'obiettivo fondamentale del suo mandato era quello della approvazione del Piano del parco; cosa effettuata già un anno fa come anche l’approvazione dei Sic, fondamentale per consentire sia agli enti locali che le aziende agricole di accedere alle risorse attribuite dal nuovo Psr 2014-2020 per le indennità Natura 2000.

Tutto fatto in tempo ma non è bastato.

Anche in questo caso, però, i tempi lunghi ed i problemi insorti soprattutto burocratici e di interlocuzione con la Regione hanno creato ulteriori ritardi. Uno tra tutti il problema del de minimis con le relative comunicazioni alla Commissione europea, necessarie per scongiurare eventuali infrazioni. Il problema ad oggi rimane come molti altri e solo per una ragione: la mancanza di soldi.

E prima di abbandonare l'incarico il commissario regionale, con una nuova determina, sembra aver accolto alcune istanze di presunte irregolarità sollevate dal consigliere regionale Mauro Febbo (Fi) sulla proroga dell'incarico al direttore Oremo Di Nino.

Tra i principali rilievi un aumento del 10% dell'indennità legato alla proroga, la durata contrattuale che superava il limite massimo di età stabilito dalla legge.

Così su istanza dello stesso direttore la determina del 28 dicembre 2017 è stata modificata con una proroga di un solo anno (da gennaio a dicembre 2018) e la stipula di un contratto a tempo determinato di diritto privato «senza ulteriore onere economico aggiuntivo rispetto a quello sottoscritto a gennaio 2018».

Dunque pare di capire che l'aumento del 10% non sia evaporato.

«La legge 95/2012», aveva spiegato Febbo, «fa divieto assoluto di conferire ai medesimi soggetti (pensionati) incarichi dirigenziali e direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni ed enti regionali. Ricordo come gli incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione solo per attività di consulenza e studio e non per fare il direttore di un Parco. Quindi l’architetto Di Nino, non può assolutamente rivestire nessun ruolo o funzione direttive e tantomeno percepire un relativo compenso economico o indennità di posizione addirittura aumentata del 10% come riporta la determina commissariale n.34 del 28.12.2017, dalla data del raggiungimento dei requisiti pensionistici, oggi di 42 anni e 10 mesi per il pubblico impiego».

Rimangono irrisolti i problemi dei parchi abruzzesi, due dei quali ancora senza guida (Maiella e Sirente) e con problemi da anni irrisolti che affossano l'economia locale e settori già abbondantemente gravati.