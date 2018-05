Istituti riuniti Chieti, parcella dell’avvocato non viene pagata. Ora si rischia contenzioso

CHIETI. Una parcella da 21 mila euro: gli istituti riuniti S. Giovanni Battista di Chieti non pagano e adesso si rischia un contenzioso legale che potrebbe far lievitare quella somma.



Quei soldi li chiede l’avvocato Alessandro De Iuliis di Chieti che negli anni scorsi ha difeso Federico Gallucci, presidente degli Istituti, nominato dalla giunta regionale ad agosto del 2011 e rimasto in carica fino ad ottobre 2012.



Nell'anno della sua presidenza Gallucci ha subito tre procedimenti giudiziari: due amministrativi ed uno penale.

Quelli amministrativi si sono chiusi con l'archiviazione e quello penale con assoluzione con formula piena.

I magistrati, quindi, hanno riconosciuto la legittimità dell'operato del commissario e hanno anche fatto scattare il diritto al rimborso delle spese di patrocinio relativi alla sua difesa. Quindi a pagare l'avvocato Alessandro De Iuliis di Chieti non sarà Gallucci ma dovrebbero essere gli istituti Riuniti.

L'avvocato «animato da un sentimento di profondo rispetto di benevolenza nei confronti dell'Istituto» avrebbe anche concesso uno sconto del compenso che risponde ad un preciso tariffario forense.



Dunque, alla fine, la parcella presentata è stata di 21.000 euro, compresi gli oneri fiscali, tributari e le anticipazioni per tutti e tre i procedimenti. Solo che a questo punto la cifra potrebbe crescere ancora.

A settembre del 2017 l'avvocato ha inviato la prima nota con le spese legali e circa un mese dopo ha ricevuto rassicurazioni da parte della direttrice Caramanico sul favorevole accoglimento della richiesta. Poi, però, qualcosa si è bloccato.

Ad oggi, dopo 8 mesi, l'avvocato non ha ricevuto ancora nemmeno un euro. A dicembre 2017 ha inviato una prima diffida: «pagate per scongiurare costose procedure di recupero esecutivo». Nessuna risposta.



A marzo è stata inviata una nuova diffida, ad aprile la terza, entrambe via pec e senza nessuna risposta



Gallucci ha tentato anche un incontro con l'assessore competente Marinella Sclocco ma anche da lei nessuna risposta.

A questo punto è stato dato mandato all'avvocato De Iuliis di procedere in via esecutiva nei confronti degli Istituti. Incredulo Gallucci che parla di «ingiustificato ed arrogante comportamento di totale disinteresse opposto dal Commissario straordinario che porterà l'inizio di un contenzioso gravoso per le finanze dell'ente e che era evitabile».



L’ex commissario ha inviato una lettera anche a Mauro Febbo, presidente della commissione Vigilanza, con la richiesta di occuparsi del caso.