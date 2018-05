Abusi edilizi, i tecnici salvano sindaco ma ora scatta denuncia alla Procura

TARANTA PELIGNA. Il vicino di casa del sindaco di Taranta Peligna, Marcello Di Martino, nelle scorse settimane ha presentato una denuncia in procura.

Una denuncia partita quando l’uomo si è accorto che il fabbricato che si trova in Via Piana n.12, di comproprietà del sindaco e adibito a struttura ricettiva (un bed & breakfast), è stato sottoposto ad interventi di ristrutturazione con presunte violazione delle disposizioni urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie.

Dopo l’istruttoria, si legge nella denuncia, la Responsabile Unica del Procedimento dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale-Verde Aventino”, Adalgisa Vinciguerra, ha dovuto prendere atto che le violazioni denunciate in effetti, sussistono.

«Però», sottolinea il denunciante, «anziché ordinare la demolizione delle opere abusive, come sarebbe avvenuto in qualsiasi altro caso di abuso edilizio, previo annullamento dei titoli amministrativo illegittimamente rilasciati, la Vinciguerra ha ritenuto che “non sussistono ragioni di pubblico interesse che ne rendano necessaria la caducazione o il ritiro, dato che i provvedimenti rilasciati risalgono agli anni 2007/2009, per cui è da ritenere trascorso quel ragionevole termine di tempo che comporta il consolidamento, l’affidamento e le aspettative legittimamente tutelate degli interessati”» .

Per il vicino di casa al quale sarebbe stata tolta la visuale si tratta di una «opinione sconcertante» recepita poi pure dal dirigente dello

Sportello Unico delle Attività Produttive “Patto Territoriale Sangro-Aventino”, con atto conclusivo a firma di Antonella Marra.

«In sostanza, l’Amministrazione comunale, per mezzo dei suoi organi tecnici dell’Unione dei Comuni Montani», si legge in denuncia, «ha deciso che gli abusi edilizi commessi dal sindaco Di Martino, non debbano essere perseguiti. Ho deciso di impugnare questa incredibile “amnistia” al Tar e alla Procura della Repubblica».

LE VIOLAZIONI

Tra le violazioni segnalate ed accertate è emerso che l’altezza media interna dei locali sottotetto non è stata rispettata né sugli elaborati di progetto né in quelli di variante.

«In particolare», si legge ancora nel documento, «nell’elaborato grafico denominato "aggiornamento piano sottotetto", sono indicate le altezze minime, pari a 1,80 metri e le altezze massime, pari a 3,30 metri. Ma la media aritmetica di queste altezze è, dunque, inferiore a quella minima necessaria per rendere i locali abitabili (2,70 metri come richiesto dall’art. 35 del R.E.C.)».

Dalla documentazione esibita dal Comune, contenuta nel fascicolo della pratica edilizia, mancherebbe il deposito all’ex Genio Civile di Chieti (ai sensi della Legge 02.02.74 n. 64 - art. 2 L.R 17. 12.96 n. 138) della variante riguardante la modifica sostanziale del piano sottotetto e della struttura di copertura, nonché la documentazione riguardante il collaudo statico e la relazione di struttura ultimata.

Inoltre gli elaborati di Variante in corso d’opera sarebbero carenti della documentazione fotografica attestante lo stato dei lavori eseguiti fino alla data di presentazione della stessa.

Ma la lista è ancora lunga: «due stanze da letto non sono agibili all’uso per le quali è stato, tuttavia, rilasciato il Certificato di Agibilità e la normativa tecnica vigente all’interno della Zona di Recupero A2-3 del Piano Regolatore Esecutivo di codesto Comune non risulta assolutamente rispettata».

E poi ancora, è stato segnalato nella denuncia, «la pratica edilizia risulta carente anche del dovuto deposito della variante con relative verifiche strutturali presso gli Uffici del Territorio ex Genio Civile di Chieti, posto che l’intervento previsto nella variante, con modifica sostanziale della copertura, è consistito nella realizzazione di un nuovo piano con un conseguente maggiore carico strutturale ed essendo la zona classificata sismica di 1^ categoria».

Un appunto anche sui costi: «l’ammontare generale di 44.292,11 euro, nel prospetto di computo, si appalesa come inverosimilmente basso rispetto alla stima sommaria dei lavori sulla base del Prezziario Regionale vigente all’epoca».

Problemi anche per la rampa per disabili esterna al fabbricato, realizzata sul suolo pubblico: «è stata autorizzata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune ma, tra gli atti, manca la dovuta delibera di Giunta Comunale».

Per di più, il manufatto non risponderebbe totalmente alla sua dichiarata funzione, in quanto la porzione a valle, costituita da 5 gradini, «non è fruibile ai disabili e, quindi, l’occupazione di suolo pubblico non è supportata dalla finalità di legge”»