San Giovanni Teatino, comandante vigili rimosso : «dal Comune comportamento ritorsivo e persecutorio»

SAN GIOVANNI TEATINO. I giudici della Corte di Appello hanno bocciato l’operato dell’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino: il comportamento riservato al Comandante della polizia Municipale, Livio Feragalli, è stato «ritorsivo e persecutorio» portato avanti con una crescente attività di vessazione e discriminazione che hanno portato alla emarginazione lavorativa all’interno del corpo da lui già iretto.

Il comandante è stato rimosso dall’incarico a fine 2012 con motivazioni ufficiali che il Giudice ha dichiarato «errate e prive di fondamento».

Per il Giudice, le vere motivazioni sono da addebitare alla volontà di «togliere il Comandante in quanto inaffidabile perché troppo amico dell’ex sindaco Caldarelli al quale avrebbe potuto raccontare cosa succedeva in Comune».

Queste affermazioni erano emerse già in primo grado e le aveva pronunciate il teste D’Andreamatteo che raccontò che il consigliere comunale Marco Cacciagrano nel corso di una cena gli aveva detto che tra i suoi obiettivi c'era quello di togliere a Ferragalli l'incarico di comandante «in quanto inaffidabile perché è troppo amico dell'ex sindaco»

Dunque proprio Cacciagrano viene indicato senza mezzi termini come colui che si è reso responsabile di condotta “mobbizzante” nei confronti dell’ex comandante.

Ma nel corso della causa è emerso anche il demansionamento del comandante che era stato nominato a metà del 2011 responsabile del servizio di Polizia Municipale, un incarico prorogato due volte fino a novembre del 2012.

«L’EMARGINAZIONE DI FERAGALLI»

Una nomina però minata, come sottolinea anche il giudice dell'appello, da una serie di comportamenti che nella sostanza hanno privato di contenuto la nomina stessa «rendendo più evidente la volontà della nuova amministrazione di delegittimare ed emarginare Ferragalli».

Nella sentenza vengono ricostruiti tutti i fatti più eclatanti.

In alcuni casi Ferragalli sarebbe stato scavalcato anche dal sottotenente Buranello di grado inferiore rispetto al comandante. Buranello avrebbe firmato atti di rilevanza esterna in qualità di responsabile di servizio. Il Comune si è difeso giustificando il fatto che in quel periodo Ferragalli fosse assente per malattia ma dai riscontri si è scoperto che non era così.

C’è poi la vicenda relativa alla promozione del sottotenente Buranello a tenente a 2 stelle nel febbraio del 2012. Una nomina arrivata senza che Feragalli ne fosse stato neppure informato. Secondo i giudici non è in discussione la legittimità della nomina in sè ma la procedura seguita.

E poi ancora il caso della mancata nomina, nel luglio del 2012, di Ferragalli a presidente della commissione di concorso per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale. L'amministrazione comunale aveva scelto l'avvocato Melchiorre: i giudici non contestano le competenze e la capacità del legale ma fanno notare che secondo il regolamento il presidente della commissione deve essere il soggetto responsabile della struttura nella quale è collocato il posto messo a concorso.

Insomma Ferragalli doveva di diritto assumere la presidenza della commissione.

MOBBING?

Ma la situazione, come ricostruiscono i giudici, si fa pesante dopo il rientro dalla malattia

del comandante che è stato anche privato di una postazione di lavoro effettiva. Come hanno raccontato alcuni testimoni Ferragalli si sedeva alla reception perché non aveva una sua postazione, contrariamente a tutti gli addetti della Polizia Municipale.

Da alcune testimonianze è emerso che il comandante fosse stato posizionato nella stanza numero 4 utilizzata dal messo comunale: «una soluzione del tutto svilente», scrivono i giudici, così come emerso anche dalle foto.

La scrivania era senza sedia, senza PC e senza telefono e Feragalli per sedersi o accendere il computer o usare il telefono doveva chiedere il permesso al messo comunale.

Il telefono è stato addirittura assegnato a Ferragalli a distanza di quasi un anno dall'inizio del giudizio, si ribadisce nella sentenza. Inoltre a Ferragalli non era stata data nemmeno la password Super che consente l'accesso al programma di controllo delle targhe di cui era già in possesso prima dell'assenza della malattia.

LE MANSIONI

Ma non c’era soltanto un problema logistico: il vero problema riguarda le mansioni attribuite a Ferragalli dopo il suo rientro in servizio. Il comandante Torresi ha ammesso che per alcuni giorni dopo il suo rientro l’ex comandante non ha svolto alcuna attività mentre dopo ha svolto servizi di controllo sul territorio, vigilanza all'uscita delle scuole, vigilanza stradale, controllo del disco orario. Secondo il giudice «la natura esecutiva di questi incarichi, in mancanza di formale assegnazioni di servizi di responsabilità, integra una dequalificazione».

Ed è stato proprio il comandante Torrese a confermare in giudizio di non aver mai formalizzato alcun incarico di responsabilità del settore viabilità «perché non era stato istituito il fondo per il conferimento delle posizioni organizzative».

«Altro che Amministratori attenti, altro che sindaco a portata di mano», commenta Mario Cutrupi del Movimento 5 Stelle, «siamo di fronte a “bulli” amministrativi. Gli stessi che, magari, si indignano alle storie di bullismo adolescenziale dispensando sermoni accorati giusto per raccattare qualche applauso. Alla luce di questa sentenza e delle parole usate dal Giudice nello scriverla si può comprendere bene quale siano state le reali motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a fare tutte le scelte disastrose che avete portato avanti fino ad ora. Dalla vendita della farmacia comunale al riacquisto del campo sportivo. Dalla chiusura di FB Servizi alla Privatizzazione del nido comunale. Avete distrutto tutto per il solo piacere di dire che era fatto male. Per voi era fatto male solo perché l’aveva fatto Caldarelli».



a.l.